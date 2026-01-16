Investigan a una mujer por robar un móvil y usurpar un estado civil para cometer una estafa

Investigada por la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado identificar a una joven de 22 años acusada de robar un terminal móvil del interior de un vehículo y, posteriormente, usurpar una identidad para el cobro de una factura, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició con la denuncia del hurto de un teléfono móvil en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Al día siguiente del hurto, se recibió un mensaje en el que se le solicitaba el pago de una factura por unas obras efectuadas en su domicilio y, tras recibir la misma, se hizo el pago en el número de cuenta reflejado en la factura.

Al mes, le escribió a la denunciante el verdadero dueño de la obra solicitándole el pago. Ésta le envió el comprobante de pago y, efectivamente, el dueño de la obra le confirmó que ése no era su número de cuenta.

Tras diversas pesquisas, los agentes comprobaron que el número de cuenta que recibió el pago era de un familiar de la investigada que obró de buena fe al recibir un mensaje de la investigada desde el terminal móvil hurtado solicitándole un número de cuenta. De esta manera, la investigada la utilizó de 'mula'.

Para su localización, los agentes de Benaguassil se coordinaron con los del Puesto de Montanejos (Castellón). La investigada es una mujer de 22 años y nacionalidad española. Se le atribuyen los delitos de hurto en el interior de vehículo, usurpación de estado civil y estafa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria.