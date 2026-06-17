Investigan al trabajador de una empresa por hurtar diez móviles valorados en 14.000 euros

Trabajador detenido por la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado al trabajador de una empresa que presuntamente falsificó documentos para vender diez terminales móviles a una tienda de compraventa, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó cuando una empresa registró la desaparición de un terminal móvil de alta gama. Ante estos hechos, realizó un registro interno de inventario y comprobó que faltaban diez terminales que alcanzaban un valor de casi 14.000 euros.

Al ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, los investigadores comprobaron que varios de esos terminales habían sido activados y pudieron llegar a localizarlos. El origen se encontraba en una tienda de compraventa de segunda mano.

El vendedor había aportado a la tienda de compraventa facturas manipuladas para acreditar la legítima procedencia de los teléfonos. Además, se comprobó que este sujeto era trabajador de la empresa que había denunciado la sustracción. Había alterado los registros internos de la empresa para tratar de disimular esta falta.

Finalmente fue identificado e investigado por los guardias civiles encargados de su investigación. Se trata de un hombre de 45 años y nacionalidad española al que se le imputa el delito de hurto y de falsedad documental.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia.