Invext impulsa su internacionalización con dos nuevas operaciones inmobiliarias en Miami y refuerza su cartera logística

Render de viviendas en València - INVEXT

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El holding de la familia Royo, Invext, continúa avanzando en su estrategia inmobiliaria en línea con su propósito 'Crear Futuros', con el impulso de nuevas operaciones en Estados Unidos, el refuerzo de su actividad logística y el desarrollo de nuevas promociones residenciales en la Comunitat Valenciana, según ha informado el grupo en un comunicado.

En concreto, el grupo ha puesto en marcha dos operaciones en el estado de Florida, avanza en la comercialización de un nuevo activo logístico y desarrolla cuatro promociones residenciales en la provincia de Valencia.

Santiago Royo, CEO de Invext, ha señalado que "la estrategia responde a una visión de largo plazo orientada a generar valor sostenible, combinando distintas tipologías de activos y geografías".

Invext continúa avanzando en su internacionalización con dos operaciones en Florida, concretamente en Miami y Ocala. En Miami, el grupo está desarrollando un proyecto residencial basado en la transformación de activos existentes mediante su demolición y posterior desarrollo de nuevas viviendas, en línea con la dinámica del mercado local, donde la regeneración de zonas consolidadas está ganando peso.

Por su parte, en Ocala (Marion County), la compañía ha iniciado una operación centrada en la adquisición y gestión de suelo, con el objetivo de generar valor añadido a través de su desarrollo urbanístico. Está previsto que estas operaciones se desarrollen a lo largo de 2027.

Esta línea de actividad está liderada por Silvia Royo, consejera de Invext, a través de la filial Invext USA, quien ha destacado que "Florida es un mercado muy dinámico, en el que estamos viendo oportunidades tanto en la transformación de activos como en la generación de valor a través de la gestión de suelo".

En el ámbito residencial, Invext Real Estate impulsa cuatro promociones en la provincia de Valencia, cada una de ellas con entre 25 y 30 viviendas. Las promociones estarán ubicadas en distintos puntos como València capital y Alboraia, y estarán compuestas por viviendas de renta libre, principalmente de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero. Las distintas promociones se desarrollarán de forma progresiva, con previsión de entregas entre 2027 y 2028, poniendo en el mercado cerca de 200 viviendas.

El enfoque del grupo se centra en desarrollar vivienda con un posicionamiento de precio competitivo, adaptado a la demanda actual del mercado. En este sentido, las viviendas se situarán en una horquilla aproximada de entre 230.000 y 300.000 euros.

REFUERZO DEL NEGOCIO LOGÍSTICO

En paralelo, Invext continúa desarrollando su actividad en el sector logístico, donde ha impulsado varios proyectos en la Comunitat Valenciana, participando en todas las fases del proceso, desde la adquisición del suelo y la construcción hasta la comercialización y su puesta en rentabilidad.

El grupo cuenta actualmente con activos en ubicaciones como Parc Sagunt, Catarroja, Riba-roja y Quart de Poblet. Este último activo cuenta con una superficie aproximada de 17.000 metros cuadrados de superficie alquilable y se encuentra actualmente en fase de comercialización, con previsión de finalización a principios de mayo.