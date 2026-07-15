El IPC se mantiene en el 3,2% en la Comunitat en junio

Archivo - Un puesto de hortalizas en un mercadillo al aire libre - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,2% en la Comunitat en junio en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de junio los precios encadena dos meses de subidas en la Comunitat. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Donde más subieron los precios en la Comunitat respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,5% más que en junio de 2025 (+3,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% más (+0 puntos); transporte, un 4,3% más (-2,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,6% más (+0,5 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,1% (+0,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106