El IPC sube al 4,8% en la Comunitat en septiembre

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VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,8% en la Comunitat Valenciana en septiembre en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena cinco meses de subidas en la Comunitat. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

Donde más subieron los precios en la Comunitat Valenciana respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,4% más que en septiembre de 2025 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,7% más (+0,9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,6% más (-0,4 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4% más (+3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,7% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,3% (+0,6 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,7% (+0,1 puntos) y vestido y calzado, un 3% (+3,9 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla-La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106