Itene impulsa el reciclaje textil de "alta eficiencia" para su uso en packaging e industria química

Reciclaje Itene - ITENE

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itene ha concluido el proyecto FIBREC, que ha logrado "importantes" avances en el desarrollo de soluciones innovadoras para la valorización de residuos textiles complejos, según ha informado la entidad en un comunicado.

La iniciativa, financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la Generalitat Valenciana y por la Unión Europea a través de fondos FEDER, "ha permitido validar procesos integrados orientados a transformar residuos textiles no valorizados actualmente en nuevas materias primas de alto valor añadido para sectores como el envase y la industria química", han indicado.

El proyecto, desarrollado entre abril de 2025 y junio de 2026, ha abordado uno de los principales retos actuales de la economía circular: la gestión y valorización de residuos textiles posconsumo complejos, especialmente mezclas de poliéster y algodón (polycotton), que actualmente terminan mayoritariamente en vertedero o incineración debido a las dificultades técnicas asociadas a su reciclado.

Para responder a este desafío, Itene ha trabajado en tres líneas estratégicas: el desarrollo de procesos avanzados de pretratamiento y clasificación, la valorización mediante reciclado mecánico para la obtención de granza de PET reciclado y el desarrollo de nuevas rutas de reciclado químico para fracciones no aptas para procesos convencionales.

En el ámbito del pretratamiento, se han alcanzado eficiencias de eliminación del 94,4% de materiales férricos, del 72% de metales no férricos y de hasta el 84% de impropios no metálicos, como botones, cremalleras y otros polímeros distintos del PET. Además, las tecnologías desarrolladas han permitido obtener flujos textiles más homogéneos y con mayor contenido en poliéster, optimizando así su posterior reciclado.

"El proyecto FIBREC ha demostrado que es posible desarrollar procesos industrializables capaces de recuperar materiales a partir de residuos textiles complejos que actualmente carecen de soluciones viables de reciclado", ha destacado Jaime Sanchis, responsable del proyecto en Itene. "Los avances alcanzados permiten sentar las bases para generar nuevas materias primas secundarias adaptadas a las necesidades reales de sectores estratégicos como el packaging o la industria química", ha añadido.

En el ámbito del reciclado mecánico, Itene ha validado distintas estrategias para la obtención de granza de PET reciclado procedente de residuos textiles, identificando formulaciones con capacidades mecánicas similares a los materiales reciclados presentes en el mercado. Asimismo, las formulaciones optimizadas permitirán incorporar entre un 20 y un 30% de rPET textil en aplicaciones de inyección, manteniendo prestaciones comparables a las de envases comerciales.

Por otro lado, los avances en reciclado químico han sido especialmente relevantes en el tratamiento de mezclas polycotton. Itene ha desarrollado y validado distintos disolventes eutécticos profundos (DES) y procesos de solvólisis capaces de recuperar más del 90% tanto del PET como del algodón, favoreciendo la valorización simultánea de ambas fracciones y consolidando el potencial de estas tecnologías para el reciclado avanzado de residuos textiles complejos.