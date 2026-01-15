Itene renueva su calificación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable

Sede ITENE - ITENE

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Itene ha renovado su calificación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable (EVSR), otorgada por la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana, tras superar el sistema de evaluación establecido en la Ley 18/2018 y el Decreto 200/2022, que mide el desempeño de las organizaciones en materia de buen gobierno, impacto social y laboral, respeto al medio ambiente y contribución a la innovación.

Itene, que ha informado de esta renovación en un comunicado, ha señalado que la calificación, que el centro ostenta desde que esta se creó en julio de 2023, acredita que "integra de forma sistemática la responsabilidad social en su gestión y en su actividad investigadora y de transferencia tecnológica, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad de los envases, la seguridad de los materiales en contacto con alimentos y la logística sostenible".

"Esta calificación reconoce el trabajo que venimos realizando para que la responsabilidad social no sea un proyecto aislado, sino un eje transversal que guía tanto nuestra estrategia como el día a día del equipo", ha señalado el director gerente de Itene, Javier Zabaleta.

Además, ha destacado que, la renovación de este sello "impulsa a seguir reforzando" su "papel como aliado de las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles, competitivos y alineados con las expectativas sociales y regulatorias".

El centro tecnológico ha acreditado el cumplimiento de requisitos relacionados con aspectos sociales y laborales (estabilidad y calidad del empleo, formación continua, seguridad y salud laboral, igualdad de oportunidades y medidas de conciliación); ética y buen gobierno (códigos de conducta, mecanismos de transparencia, canales de comunicación y participación de los grupos de interés); compromiso ambiental (gestión responsable de recursos y residuos, reducción de impactos ambientales y la apuesta por la economía circular en envases y embalajes) y la sostenibilidad económica e I+D+i (reinversión en investigación, el desarrollo de soluciones innovadoras para empresas y la contribución al tejido productivo).

"REFERENTE"

La calificación se renueva cada dos años e Itene lo ha hecho este mes de noviembre. Con ella, el centro tecnológico "refuerza su posición como referente en sostenibilidad, seguridad de materiales e innovación aplicada al envase, el transporte y la logística". Igualmente, "consolida su compromiso con un modelo de desarrollo responsable, alineado con las políticas públicas de la Comunitat Valenciana y con los objetivos de desarrollo sostenible".