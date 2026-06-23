Itene valida un sistema de simulación virtual con ia para optimizar el transporte de cargas paletizadas

Personal de ITENE manejando el sistema - ITENE

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itene ha culminado el proyecto 'Efficient IA Pack', una iniciativa orientada al desarrollo de herramientas avanzadas de simulación virtual e Inteligencia Artificial para optimizar el diseño, validación y transporte de cargas paletizadas.

El proyecto, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la Generalitat Valenciana y por la Unión Europea a través de Fondos FEDER, ha permitido avanzar hacia la digitalización de los procesos de validación de envases y embalajes, mejorando la eficiencia, optimización y seguridad del proceso de ecodiseño de la cadena logística.

Para garantizar la integridad de los productos durante toda la cadena logística, los envases y embalajes deben ser capaces de resistir diferentes riesgos previstos como vibraciones, caídas o impactos.

El proyecto combina información de caracterización de materiales, técnicas de Inteligencia Artificial y simulaciones virtuales avanzadas para mejorar la toma de decisiones en el diseño de packaging, ha indicado Itene en un comunicado.

"Gracias a este nuevo sistema somos capaces de anticipar el comportamiento real de los envases y embalajes antes de su fabricación, lo que supone un cambio relevante en la forma de abordar el ecodiseño. De este modo, las empresas pueden tomar decisiones más informadas, reduciendo incertidumbre, optimizando recursos y avanzando hacia soluciones de packaging más seguras, eficientes y sostenibles", explica Marta Garrido, responsable del proyecto en Itene.

Durante el desarrollo del proyecto, Itene ha avanzado en la creación de una base de conocimiento avanzada sobre el comportamiento de los sistemas de embalaje, integrando información sobre materiales, configuraciones de carga y condiciones logísticas reales.

A partir de esta base, se ha desarrollado un entorno virtual de simulación basado en técnicas de Análisis de Elementos Finitos (FEA), capaz de reproducir los principales riesgos del transporte y la distribución, como vibraciones, impactos o compresiones. Este entorno permite anticipar el comportamiento de las cargas paletizadas en condiciones reales, reduciendo la dependencia de ensayos físicos en fases tempranas del diseño y alineándose con estándares internacionales como ISTA y ASTM.

La fiabilidad del sistema se ha reforzado mediante una validación experimental en laboratorio con cargas reales. Gracias a este ajuste y validación, Itene ha logrado refinar el modelo virtual de cargas paletizadas, incrementando la fiabilidad de las predicciones generadas y reforzando su potencial aplicación en entornos industriales reales.

El proyecto ha culminado con la prueba de concepto desarrollada de forma paralela tanto para las empresas colaboradoras como para otras empresas del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, interesadas en la aplicación de estas tecnologías. Durante esta fase se han presentado los resultados obtenidos y se han evaluado oportunidades de implementación industrial de herramientas de simulación virtual e Inteligencia Artificial aplicadas al diseño de packaging y logística.

La transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial constituye uno de los principales resultados del proyecto, ya que permitirá a las empresas reducir tiempos de desarrollo, optimizar costes, minimizar pérdidas económicas asociadas al transporte y mejorar la sostenibilidad de sus soluciones de embalaje.