Ivace+i apoya el desarrollo de bioestimulantes basados en microalgas capaces de sobrevivir en condiciones extremas

Desarrollo de nuevos bioestimulantes basados en microalgas - GVA

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de nuevos bioestimulantes agrícolas basados en microalgas capaces de resistir condiciones ambientales adversas.

La iniciativa plantea una solución innovadora para mejorar la fertilidad del suelo y reforzar la resistencia de los cultivos frente al estrés, mediante el desarrollo de bioestimulantes en formato polvo, más estables, fáciles de almacenar y con menor impacto ambiental que las formulaciones tradicionales, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo es aprovechar unas estructuras naturales, conocidas como acinetos, que generan algunas microalgas cuando se enfrentan a condiciones extremas, como la falta de nutrientes o los cambios de temperatura. Estas estructuras actúan como una especie de "células de supervivencia", desde donde es posible obtener bioingredientes más resistentes y duraderos.

Frente a los productos convencionales, que suelen emplear biomasa sin diferenciar o procedente de macroalgas marinas, esta nueva aproximación permite trabajar con células más robustas y abre la puerta a diversificar las fuentes de bioestimulantes en agricultura. Además, el formato en polvo concentrado facilita su transporte y almacenamiento, reduciendo tanto los costes como la huella de carbono.

El proyecto, denominado 'Bioacinet', está liderado por la empresa alicantina Atlántica Agrícola, especializada en bioestimulación, nutrición vegetal, biocontrol y microorganismos aplicados al campo. La iniciativa cuenta, además, con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA Y MULTIDISCIPLINAR

Para llevar a cabo este trabajo, Atlántica Agrícola se apoya en centros tecnológicos y organismos de investigación que aportan conocimiento en distintas fases del desarrollo. En este sentido, AINIA desempeña un papel clave en el cultivo de microalgas, la inducción de estas estructuras de resistencia y su escalado hasta fases piloto, además de validar su aplicación en suelo.

Por su parte, la Universidad de Granada evalúa el efecto de estos bioestimulantes sobre las plantas en condiciones controladas, mientras que el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, (Cebas-CSIC) analiza los cambios metabólicos que se producen en los cultivos tratados. El proyecto también incorpora el apoyo de OFICE en tareas de control de calidad y del Instituto Tecnológico de Canarias en la selección y estudio de nuevas microalgas.

PRÓXIMOS PASOS HACIA SU APLICACIÓN EN CAMPO

Actualmente, 'Bioacinet' se encuentra en una fase avanzada de desarrollo en laboratorio. Durante 2025 se han logrado avances significativos, como la definición de las condiciones óptimas de cultivo, la inducción controlada de acinetos y su estabilización mediante técnicas de secado.

En la siguiente etapa, el proyecto se centrará en reactivar estos bioingredientes, validar su eficacia en condiciones reales y avanzar hacia su producción a mayor escala.

El objetivo final es poner en el mercado una nueva generación de bioestimulantes más eficaces, sostenibles y adaptados a los retos actuales de la agricultura, como el cambio climático o la degradación del suelo.

'Bioacinet' se alinea con las conclusiones de varios comités estratégicos de innovación especializados (CEIE), en especial del de agroalimentación, que insta a desarrollar soluciones que favorezcan una producción más sostenible y competitiva. También se vincula con los retos y soluciones de los grupos de especialistas en Descarbonización y Economía Circular, que en ambos casos abogan por fomentar las materias primas alternativas y la reducción y valorización más eficiente de los residuos.

Asimismo, la iniciativa se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana 'S3', que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.