Ivace+i financia una plataforma digital que unifica y optimiza la gestión de robots en entornos industriales

Ivace+i financia una plataforma digital interoperable que unifica y optimiza la gestión de robots en entornos industriales. - GVA

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha financiado a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de una infraestructura digital basada en Inteligencia Artificial (IA) y Big Data que es capaz de recopilar datos generados por diferentes tipologías de robots industriales, con independencia del fabricante o modelo.

La plataforma permite superar así la ausencia de un estándar tecnológico, una de las principales barreras de la industria 4.0, lo que "mejora la eficiencia, sostenibilidad y toma de decisiones en la producción", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha señalado que la Universitat Politècnica de València (UPV) ha coordinado este proyecto estratégico, denominado 'RoDat (Robot Data)', en el que también han participado Nunsys, Laboratorios RNB, Robotnik Automation y Sinfiny Smart Technologies. La iniciativa ha contado, además, con financiación de la Unión Europea en el marco del programa 'Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027'.

A través de este proyecto se ha dado respuesta a las necesidades de las empresas que han automatizado sus procesos y que requieren de una plataforma interoperable que optimice su funcionamiento mediante la recolección y análisis de la información recopilada por las máquinas.

La plataforma ha conseguido "reducir los períodos en los que los robots cesan sus funciones de manera no planificada a través de modelos de mantenimiento predictivo que permiten anticiparse a posibles averías", ha detallado la administración valenciana. Asimismo, se ha optimizado el gasto energético mediante el análisis del historial de movimientos y consumo de los robots, lo que "ha reducido la factura eléctrica en hasta un 40 por ciento".

Para optimizar la coordinación de las flotas de robots en determinados sectores se ha mejorado también la planificación y asignación de tareas de los robots móviles autónomos (AMR), al incrementar su eficiencia operativa en entornos industriales.

VALOR DIFERENCIAL DEL PROYECTO

El valor diferencial de 'RoDat' radica en su enfoque abierto y estandarizado, que ha permitido integrar datos de robots de distintos fabricantes en una única plataforma, un proceso que no era posible hasta ahora por la fragmentación de los sistemas propietarios, ha expuesto la Generalitat.

Esta solución interoperable posibilita el funcionamiento conjunto entre robots de diferentes fabricantes al basarse en protocolos abiertos, capaces de comunicarse con una gran variedad de dispositivos.

Otra ventaja de esta aplicación es que no se limita a un único sector, sino que puede implementarse en cualquier entorno industrial que utilice robots, desde la automoción hasta la logística o la fabricación avanzada, ha agregado la administración autonómica.

La plataforma ha incorporado capacidades avanzadas de Gemelo Digital ('Digital Twin'), un tipo de tecnología que crea réplicas virtuales de los robots industriales. Estos duplicados permiten simular y predecir el comportamiento de los robots antes de que ejecuten sus tareas en el entorno real con el fin de optimizarlas.

Este desarrollo tecnológico todavía no ha comenzado a comercializarse, pero ya se ha validado en un entorno industrial. El equipo técnico no solo ha optimizado el software para garantizar su compatibilidad con los distintos tipos de robots y entornos de producción, sino que también ha verificado el funcionamiento de los algoritmos de IA y 'Machine Learning'.

Este proceso "ha asegurado la precisión y fiabilidad del software en la detección de anomalías y en la predicción de fallos". Así, el desarrollo del proyecto 'RoDat' ha sido posible gracias a la colaboración de un consorcio multidisciplinar que reúne a "actores clave del ámbito académico, tecnológico e industrial", ha indicado la administración autonómica.

La Universitat Politècnica de València (UPV) se erige como el principal socio, que ha actuado como entidad coordinadora del proyecto a través de dos grupos de investigación, el Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) y el Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de Producción (Cigip).

'RoDat' también ha contado con la participación de Nunsys, compañía valenciana especializada en la transformación digital de las empresas, que ha desempeñado "un papel clave" en el desarrollo de la infraestructura tecnológica de la plataforma.

Robotnik, por su parte, ha hecho valer su experiencia en el desarrollo de robots móviles autónomos y soluciones de automatización para garantizar la compatibilidad de la plataforma y definir los estándares de recolección de datos en tiempo real.

La validación y testeo del sistema en escenarios industriales ha correspondido a Sinfiny, empresa tecnológica especializada en la implantación de soluciones avanzadas de digitalización y en la integración de sistemas inteligentes en la industria. Por último, la firma del sector cosmético RNB ha proporcionado un entorno real donde se han probado y optimizado las soluciones desarrolladas.

OPTIMIZAR OPERACIONES

'RoDat' se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (Ceie) en Tecnologías Habilitadoras, que aboga por la incorporación acelerada de las tecnologías de digitalización para optimizar las operaciones en las empresas de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la solución se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.