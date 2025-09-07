Ivace+i financia proyecto que convierte a la Comunitat en "referente internacional en gestión de información geográfica" - GVA

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha financiado, a través de Ivace+i Innovación, la creación de una red de transferencia de conocimiento en el campo de la gestión de información geográfica. El proyecto convierte a la Comunitat Valenciana en "referente internacional en gestión de información geográfica".

Esta iniciativa impulsa también las relaciones entre el ecosistema valenciano y otras redes internacionales, especialmente las iberoamericanas, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Las actividades desarrolladas incluyen la organización de eventos como el Congreso Iberoamericano de Geomática Libre y las Jornadas Internacionales de gvSIG, y con ellas se trata de "propiciar oportunidades para divulgar el conocimiento científico sobre tecnologías de geomática en software libre". "Es decir, el estudio, desarrollo y aplicación de herramientas y metodologías geomáticas cuyos conjuntos de procedimientos, técnicas y buenas prácticas son utilizadas para capturar y procesar información geoespacial", ha indicado la administración autonómica.

Este tipo de conocimientos no solo integran tanto principios teóricos como prácticas técnicas, sino que también incorporan la colaboración, la transparencia, la innovación local y la soberanía tecnológica. Este último factor se constituye como "la capacidad de un país, comunidad o grupo social para controlar y decidir sobre el uso de tecnologías propias, sin depender de proveedores externos", ha apuntado.

A las mencionadas acciones se suma la cotutorización de proyectos académicos, la publicación de artículos científicos y la participación en eventos de "gran relevancia", tanto de ámbito nacional como internacional.

"El principal valor diferencial de la iniciativa radica en el enfoque en la tecnología libre. Se trata de una perspectiva a partir de la que se impulsa un ecosistema abierto y colaborativo que permite a administraciones públicas, empresas y centros de investigación trabajar con herramientas avanzadas sin limitaciones de acceso", ha destacado la Generalitat.

El proyecto, denominado 'Accede', "no encuentra equivalentes dentro del mercado, puesto que está enfocado en la divulgación y fortalecimiento del ecosistema valenciano de la innovación en geomática". Se trata de una disciplina científica y tecnológica encargada de procesar, analizar y mostrar información relacionada con datos geoespaciales o geográficos.

A lo largo del período de ejecución "se han superado los objetivos inicialmente planteados, con un amplio impacto tanto en la Comunitat Valenciana como en la esfera internacional", ha resaltado.

En este sentido, ha detallado que entre los logros alcanzados en el proyecto destacan "la organización de eventos con cientos de participantes, el fortalecimiento de vínculos con más de 20 universidades iberoamericanas, la participación en publicaciones científicas y la obtención de dos reconocimientos: el premio al mejor proyecto europeo de software libre otorgado por la Comisión Europea y el Premio Nacional de Ciencias Geográficas concedido por el Gobierno de España".

EMPRESAS COLABORADORAS

La colaboración "más destacada" en el ámbito de la Comunitat Valenciana se ha concretado con la Universitat Politècnica de València (UPV) a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT). Este centro, que ha sido sede de los principales eventos del proyecto, participa en la elaboración tanto de publicaciones científicas como de proyectos académicos.

También se ha contado con la colaboración de otras universidades valencianas, en concreto, con la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuyas acciones se han traducido principalmente en transferencia de conocimiento.

Sin embargo, no se trata de la primera colaboración de la Asociación gvSIG, ya que este organismo conserva desde hace años un "sólido" vínculo con las mencionadas instituciones que "se ha fortalecido y formalizado de manera progresiva".

El proyecto 'Accede' ha sido galardonado como mejor proyecto de software de Europa en los OSOR Awards y con el primer Premio Nacional de Ciencias Geográficas. Mientras que el primero reconoce los "logros excepcionales" que ha logrado el proyecto GVSIG a nivel internacional y refleja el "compromiso continuo" de la Generalitat con la innovación y la colaboración, el segundo recompensa a personas o entidades que han contribuido de forma "especial" al campo de las ciencias geográficas.

'Accede' se alinea con los principales Comités Estratégicos de Innovación Especializados (CEIE) dentro del marco del IVACE+i. Asimismo, la solución se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.