Ivace+i financia un sistema inteligente para detectar bacterias en el agua y prevenir brotes de legionela

Ivace+i Innovación financia un sistema inteligente para detectar bacterias en el agua y prevenir brotes de legionela - GVA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha financiado, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de un nuevo sistema inteligente para controlar la calidad del agua y prevenir riesgos para la salud. La solución, desarrollada en el marco del proyecto 'Aquasers', permite detectar de forma rápida bacterias peligrosas como la 'Legionella Pneumophila', responsable de la legionelosis.

A diferencia de los métodos tradicionales que requieren recoger muestras y enviarlas a laboratorios especializados, este sistema realiza los análisis de forma automática en el propio punto de control. Esto reduce el tiempo de espera de varios días a tan solo unas horas o incluso minutos, lo que permite actuar con "mayor rapidez" ante posibles focos de contaminación, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto ha sido desarrollado por un consorcio formado por Iproma Eurofins, que coordina la iniciativa; Actualia Natura S.L.; y el grupo de investigación IDM-UPV, con la colaboración de Itene. Además, cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027.

La tecnología combina biosensores capaces de identificar bacterias a través de interacciones específicas y mediante la integración con un sistema automatizado que toma y analiza muestras de agua de manera periódica.

De este modo, se obtiene información continua sobre su estado, lo que facilita una vigilancia "más eficaz" en entornos especialmente sensibles como hospitales, residencias, instalaciones industriales o espacios turísticos.

Uno de los principales avances de 'Aquasers' es que permite realizar controles de forma "más frecuente y sencilla, sin necesidad de intervención manual constante". Esto "no solo mejora la capacidad de prevención", sino que también "ayuda a anticiparse" a posibles brotes y a aplicar medidas correctoras antes de que se conviertan en un problema de salud pública.

PROTOTIPO YA VALIDADO

El proyecto ha dado como resultado un prototipo que ya se ha validado en entornos reales, como laboratorios de control ambiental y residencias de mayores. Para su llegada al mercado, será necesario avanzar en su escalado industrial y en los procesos de certificación que garanticen su uso generalizado.

En cuanto a la contribución de las entidades participantes, Iproma Eurofins ha aportado su experiencia en el análisis de la bacteria y ha liderado la validación del sistema, mientras que Actualia Natura ha desarrollado el sistema de toma de muestras y ha contribuido a su validación en distintos entornos.

Por su parte, el grupo IDM-UPV ha diseñado los biosensores que permiten detectar la bacteria de forma rápida, al tiempo que Itene ha apoyado la integración de todos los elementos en un único sistema funcional. Además, esta colaboración ha sido la primera iniciativa conjunta entre estas entidades en el ámbito de la I+D.

'Aquasers' se ha alineado con las conclusiones de dos comités estratégicos de innovación especializados (CEIE), en Salud y Hábitat Sostenible. En el primer caso, el equipo de especialistas ha abogado por desarrollar nuevos sistemas de detección precoz de colonizaciones de bacterias, mientras que en el segundo ha defendido el desarrollo e integración de sistemas de sensorización, monitorización y análisis y gestión de datos.

Asimismo, la iniciativa se ha encuadrado en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.