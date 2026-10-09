El IVAM despide el domingo 'Apoteosis Now', la exposición de Cristina de Middel que desafía la saturación de imágenes

Archivo - Exposición de 'Apoteósis Now' - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) despide este domingo, 11 de octubre, la exposición 'Cristina de Middel. Apoteosis Now', un proyecto específico de la fotógrafa alicantina Cristina de Middel comisariado por Iván de la Nuez, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La muestra reúne 252 imágenes dispuestas como una 'explosión fotográfica' que invita al público a cuestionar la manera en que consume y procesa las imágenes en la actualidad.

Cristina de Middel es una de las creadoras más relevantes de la fotografía contemporánea internacional. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio Nacional de Fotografía en 2017 y, más recientemente, con el Premio Princesa de Asturias, en el marco de su labor como presidenta de la prestigiosa agencia Magnum Photos, han indicado las mismas fuentes.

El público que hasta el próximo domingo se acerque hasta la sala se encontrará con un gran collage del trabajo de la artista en el que no hay un hilo conductor, ni temas, ni secuencias, ni siquiera hay colgada una foto en paralelo a otra para generar confusión en el espectador.

El objetivo, según la propia artista, es "activar el sentido crítico" de la audiencia y cuestionar la sobresaturación de imágenes actual. La única concesión que se realiza al espectador es que las fotografías están ordenadas por colores, todo lo demás está diseñado y pensado para que no tenga ninguna conexión.

El espacio de la galería acoge un montaje sostenible, casi artesanal, con cajas de cartón reutilizadas, alejado de la solemnidad habitual de una exposición. Incluye retículas sobre las que están montadas las fotos para contraponer un poco de orden frente al caos de imágenes. Además, la escalera que conecta los dos niveles de la sala se ha transformado en una torre de cartón que remite a la Torre de Babel y a las arquitecturas precarias del Sur Global.