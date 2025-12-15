El IVAM propone terror navideño con el 'slasher' 'Black Christmas'

Black Christmas en el IVAM - GVA

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) proyecta la película 'Black Christmas', considerada una de las cintas de terror 'slasher' más influyentes, el próximo 16 de diciembre a las 19h dentro del ciclo de cine 'Sesión expandida'.

El largometraje, dirigido por Bob Clark en 1974, ha sentado las bases del 'slasher', un subgénero del cine de terror caracterizado por su violencia gráfica, escenas de suspense y la presencia de un asesino enmascarado.

Previo a la proyección, la doctora en Estética y Cine Contemporáneo, Celia Cuenca, ofrecerá una charla sobre las películas de terror slasher y analizará cómo han evolucionado los roles femeninos dentro del género de terror. Celia Cuenca investiga en torno a la teoría de la imagen y el diseño de producción.

Ha impartido ponencias en torno al cine contemporáneo en la Universidad de Granada y de Salamanca. En 2024 publicó 'Universos cercanos' (Barlin Libros) un ensayo sobre la historia y estética de la ciencia ficción cinematográfica.

La charla es la tercera sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida', conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas. El proyecto, que contó con la participación del periodista y escritor Juan Sanguino en la primera sesión, lleva a cabo proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad y se completa a través de 'La cinefilia del IVAM', un grupo de cineclub estable que ofrece la posibilidad de participar en sesiones temáticas exclusivas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del IVAM por nuevas disciplinas, como el cine o la música. La asistencia a cada una de las sesiones del ciclo de cine es libre hasta completar aforo.