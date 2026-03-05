El IVAM refuerza la colección del museo con la compra en ARCO de 30 obras que ponen el foco en las creadoras

Tania Candiani. Subterra, 2025. - FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE LA ARTISTA

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) refuerza su colección con la adquisición de una treintena de obras procedentes de ARCO 2026, "en apoyo a la feria de arte más importante del Estado".

Estas adquisiciones "renuevan el compromiso del museo con la inclusión de mujeres artistas en la colección, incluyendo representantes históricas fundamentales del arte español, artistas que recuperan saberes y oficios tradicionales y creadoras del contexto valenciano", destaca la institución cultural en un comunicado.

Las 30 obras adquiridas por el IVAM corresponden a 23 artistas, de los que 19 son mujeres: Laura Palau, Juan del Junco, Elena Blasco, Patricia Gadea, Javier Garcerá, Eva Lootz, Tania Candiani, Inma Femenía, Isabel Villar, Ana Teresa Barboza, Ana Peters, Esther Boix, Marinella Senatore, Luciana Novo, Nils-Udo, Marina González, Lara Ordóñez, Cristina Mejías, Sandra Monterroso, Noemi Iglesias Barrios, Francis (Pitti) Bartolozzi Sánchez, Álex Francés y Lola Bosshard.

Las adquisiciones fueron aprobadas por el Consejo Rector del IVAM en una reunión extraordinaria celebrada este pasado miércoles, 4 de marzo, en la feria ARCO que fue presidida por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

La calidad de la feria ha permitido al IVAM realizar adquisiciones muy diversas para cubrir aspectos inéditos o poco representados en sus fondos. Las compras del IVAM proceden de galerías nacionales e internacionales presentes en ARCO 2026, entre las que destacan las cuatro galerías de arte de València que participan en esta edición, subrayan.

La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha explicado que estas compras "ponen el foco en una nueva línea de la colección del museo centrada en la importancia de los oficios, asociadas al territorio y a la recuperación de lo vernacular desde los lenguajes contemporáneos".

CUBRIR "LAGUNAS"

"Al mismo tiempo, se cubren algunas lagunas de la colección con uno de los pioneros del Land Art y del arte ecológico europeo de la década de 1970, el alemán Nils-Udo, y se apuesta por el equilibrio generacional con artistas jóvenes, de media carrera y figuras de sólida trayectoria", ha añadido.

En esta línea de incorporar obras que dialogan con materiales y saberes no hegemónicos se sitúan artistas de la esfera internacional, centrada fundamentalmente en Latinoamérica, como Luciana Novo, Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza, Marinella Senatore y Tania Candiani, que prepara una exposición individual en el IVAM para el mes de abril.

En el ámbito nacional, el museo incorpora una pieza de Cristina Mejías --cuyo trabajo se articula en torno a los saberes menores, aquellos que se transmiten oralmente, desde la experiencia--, una instalación de Marina González Guerreiro sobre la poética de los cuidados y una obra de Noemí Iglesias Barrios que recupera una técnica milenaria de elaboración manual de flores de porcelana.

CREADORAS VALENCIANAS

De la Torre ha señalado también que el IVAM "no solamente apuesta por el contexto valenciano comprando artistas valencianos, también es importante incluir artistas que no han nacido en Valencia pero que han desarrollado sus carreras en el territorio y para los que el contexto valenciano ha sido importante para desarrollar sus carreras".

Entre ellos, se encuentra Laura Palau, con un discurso artístico multidisciplinar que parte del conocimiento rural en el que creció; y Lara Ordóñez, cuyo trabajo gira en torno al ámbito doméstico y a las formas en que la herencia cultural perdura.

La escultura y la pintura valencianas son dos líneas muy presentes también en la colección del IVAM, que parten de sus propias bases fundacionales. Con el objetivo de ampliar el acervo en estos ejes, se suman a los fondos obras de los valencianos Alex Francés, Javier Garcerá e Imma Femenía. Estas adquisiciones "apuestan por apoyar la creación contemporánea en nuestro contexto geográfico", ha detallado Blanca de la Torre.

El alemán Nils-Udo es reconocido como uno de los pioneros del Land Art y del arte ecológico europeo desde la década de 1970. La incorporación de la pieza 'Bambú, hojas de palma. Lanzarote', 2022 a la colección del IVAM refuerza las líneas de investigación del museo y conecta especialmente con la idea de Museo Anfibio, es decir, de un museo dentro de un museo.

Uno de los objetivos del IVAM ha sido subsanar algunas lagunas de la colección para poder narrar una historia del arte mucho más completa. En ese sentido, la incorporación de obra de Francis (Pitti) Bartolozzi Sánchez permite reforzar los discursos del museo en torno al periodo de entreguerras y contribuye a la visibilización de las mujeres artistas en la construcción de la modernidad española.

FOTOGRAFÍA

En el apartado de fotografía se inserta la obra de Juan del Junco, un artista que se inscribe en la tradición de la fotografía conceptual desarrollada a partir de las décadas de 1960 y 1970.

Otro capítulo de adquisiciones del museo valenciano se nutre de autoras fundamentales para entender el arte español del siglo XX. Obras de sólidas artistas como Lola Bosshard, Ana Peters, Esther Boix i Pons, Patricia Gadea a Isabel Villar se incorporan a los fondos del IVAM "en un merecido reconocimiento a la carrera de estas mujeres que, al igual que otras artistas españolas de su generación, debe resituarse en el lugar central del relato que la historiografía del siglo XX las apartó".

Lola Bosshard desempeñó un papel fundamental en el primer minimalismo surgido en España entre 1966 y 1967. También se añade una obra icónica de Ana Peters que lleva por título 'Victoria', que cuestiona los estereotipos estéticos y sociales femeninos con un lenguaje cercano al Pop Art y que estuvo presente en la considerada como primera exposición feminista en España.

La figura de Isabel Villar, por su parte, es fundamental para comprender la evolución de la pintura figurativa española en las últimas décadas del siglo XX, mientras que Esther Boix i Pons, una pintora vitalista y comprometida, integrante de Estampa Popular, utilizó la pintura como herramienta de posicionamiento político y social.

Cierra la nómina de creadoras Patricia Gadea, una autora con una iconografía plagada de personajes de tebeo, grafismos escolares, recortes publicitarios y consignas ideológicas de la que se adquiere una gran pintura.

En continuidad con la adquisición reciente de obra de Concha Jerez, se apuesta por artistas españolas contemporáneas como Elena Blasco y Eva Lootz. La primera desarrolla una investigación continuada en torno a la cerámica como lenguaje escultórico y medio de pensamiento. De Eva Lootz, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994, se adquiere una escultura que incide en el tema del lenguaje, un motivo recurrente en su obra desde finales de los años ochenta.