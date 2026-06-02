Iván Ferreiro se suma al Love to Rock 2026

Archivo - El cantante Iván Ferreiro. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro se suma al cartel del Love to Rock 2026, que presentará "una de las ediciones más ambiciosas de su historia", ha anunciado la organización en un comunicado.

El festival, que celebrará los días 2 y 3 de octubre en La Marina de València, incorpoara así a "una de las figuras más queridas e influyentes de la música española contemporánea".

El artista gallego atraviesa además un momento "especialmente dulce" gracias al éxito de su gira 'Hoy x Ayer', un espectáculo con el que está recorriendo los principales escenarios del país revisitando canciones esenciales de su trayectoria y consolidando una conexión única con varias generaciones de seguidores.

Se trata de una propuesta "emocionante, elegante y repleta de himnos que encaja a la perfección con el espíritu de Love to Rock", aseguran sus impulsores.

La incorporación de Ferreiro refuerza un cartel que "ya destaca por su personalidad, diversidad y calidad artística" y en el que también figuran otros nombres tan relevantes como Lori Meyers, La M.O.D.A., León Benavente, Ginebras, Depedro, Los Punsetes, Parquesvr, Mala Gestión, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore, Niños Bravos, Huracán Romántica, Los Puñales de Martín y Novus, además de nuevas confirmaciones que se anunciarán próximamente.