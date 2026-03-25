IVC celebra el Día Mundial del Teatro con un encuentro con personas abonadas del Teatre Principal de Castelló

Teatre Principal de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) conmemora el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo, con un encuentro exclusivo dirigido a las personas abonadas del Teatre Principal de Castelló.

La actividad tendrá lugar en el propio teatro y permitirá a los asistentes conocer en detalle la programación del próximo trimestre, así como compartir impresiones en un ambiente cercano y participativo. Los abonados han recibido un correo electrónico para confirmar su asistencia.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha señalado que uno de los objetivos es acercarse más al público mediante este evento en el que se presentarán las obras del trimestre del Teatre Principal de Castelló. "También servirá para escuchar sus demandas e impresiones, al tiempo que conocen nuestro trabajo", ha dicho.

Asimismo, Felip ha agradecido el respaldo del público castellonense y, especialmente, a los más de 400 abonados que cada trimestre reafirman su interés por la programación del teatro.

La programación de invierno del Principal de Castelló finaliza el 28 de marzo, a las 19.00 horas, con 'Firmamento', uno de los últimos espectáculos de la compañía La Veronal, dirigida por el valenciano Marcos Moreau, recientemente galardonado con la Medalla de Oro 2025 al Mérito en las Bellas Artes de España.

ABONO DE PRIMAVERA

El abono del Teatre Principal de Castelló presenta, entre los meses de abril y junio, ocho propuestas escénicas que combinan textos clásicos, dramaturgia contemporánea y producciones destacadas del panorama estatal.

La programación del trimestre arranca el 16 de abril con 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo. El 25 de abril llegará 'Vània', el clásico de Antón Chéjov en versión de Simon Stephens, bajo la dirección de Nelson Valente y protagonizado por Joel Joan.

Durante el mes de mayo se podrá disfrutar de 'La mujer rota', basada en la obra de Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso, así como de 'El aguante', nueva producción del Institut Valencià de Cultura escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez. También podrá verse en el Principal la obra 'Forever', de Kulunka Teatro, una propuesta de teatro gestual de gran potencia visual, y el clásico del suspense 'La ratonera', de Agatha Christie, en versión y dirección de Ignasi Vidal.

En junio, la programación continuará con 'Fronteras', de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy. El ciclo se cerrará con 'Gigante', de Mark Rosenblatt, en traducción de Josep Maria Pou y dirección de Josep Maria Mestres, con un destacado reparto encabezado por el propio Pou

La renovación de abonos en el Teatre Principal finaliza el 26 de marzo, los cambios de butaca tendrán lugar el 27 de marzo y las nuevas altas los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 2 de abril.

El Institut Valencià de Cultura pone a disposición del público un abono reducido de 4 obras, con un precio de 50 euros, y el general, que da acceso a todos los espectáculos, con precios que oscilan entre los 30 y los 100 euros. Los abonos pueden adquirirse en taquilla o en la web del IVC.