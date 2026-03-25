El IVC celebra el Día Mundial del Teatro en València con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Hongaresa de Teatre

Día del Teatro en el IVC - GVA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) se suma a la celebración del Día Mundial del Teatro en València con dos compañías referentes en la escena española: en el Teatro Rialto estará Hongaresa de Teatre, una de las compañías valencianas más consolidadas del panorama escénico y en el Teatro Principal, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, institución de referencia en la recuperación, preservación, producción y difusión del patrimonio teatral anterior al siglo XX.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, citando a Willem Dafoe con su 'Mensaje del día del teatro' de este año, ha manifestado que desde el IVC también creen "en el poder del teatro, en su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas y, sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos', por eso queremos agradecer al público que hace que todo cobre sentido, que elige venir, sentir el teatro, vivirlo y debatirlo".

Del 26 al 29 de marzo en el Teatro Rialto de València se podrá ver el espectáculo 'El camino de la sal', de la compañía Hongaresa de Teatre que contará además con un coloquio con el público tras la función del día 26, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El espectáculo, escrito y dirigido por Paco Zarzoso e interpretado por Zarzoso junto a Lara Salvador y Sergi Torrecilla ha obtenido seis candidaturas para los Premios Max 2026, cuya final tendrá lugar el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida.

Las nominaciones son a Mejor Espectáculo de Teatro para Hongaresa Teatre, Tranvía Teatro y Fills de la Ruta; Mejor autoría teatral y Mejor dirección de escena para Paco Zarzoso; Mejor composición musical para espectáculo escénico para Jesús Salvador 'Chapi' y Carles Salvador; Mejor actriz para Lara Salvador y Mejor actor para Sergi Torrecilla.

'El Camino de la Sal', ha afirmado su autor, "fue creada a partir del deseo de escribir una obra para los intérpretes y amigos Lara Salvador y Sergi Torrecilla. Tuve la intuición de que ese encuentro creativo, ese vínculo, podría ser fértil para los tres y en mi caso, me podría ayudar a explorar nuevos territorios dramatúrgicos".

La escena se sitúa en invierno, en una casa-refugio en la montaña a la que los protagonistas van a pasar el fin de semana. Sin embargo, cuando llegan, se dan cuenta de que sus mejores amigos, a quienes habían invitado para que pudieran disfrutar de la casa unos días antes, les han dejado sin leña, ni piñas, ni gas, ni una botella de vino, y con la basura sin tirar. Además, la puerta del dormitorio no se puede abrir. En este punto, aparece un personaje inesperado que lo llevará todo a un lugar de incertidumbre absoluta, y que cambiará el destino de los protagonistas.

EL SIGLO DE ORO EN EL PRINCIPAL

En el Teatro Principal de València, del 27 al 29 de marzo, la CNTC pondrá en escena con diecinueve intérpretes sobre el escenario 'Fuenteovejuna', una de las obras más emblemáticas del teatro del Siglo de Oro español, escrita por Lope de Vega en 1619.

Ambientada en un pequeño pueblo de Córdoba, la obra narra la valiente rebelión de los aldeanos contra la tiranía del Comendador Fernán Gómez de Guzmán. A través de una trama cargada de injusticia, opresión y solidaridad, Lope de Vega explora temas universales como la lucha por la justicia y la resistencia colectiva. La famosa respuesta unánime de los aldeanos, "Fuenteovejuna lo hizo", se ha convertido en un símbolo de unidad y fuerza comunitaria, resonando a lo largo de los siglos como un poderoso llamado a la acción frente a la opresión.

Para su directora Rakel Camacho: "'Fuenteovejuna' es la humanidad lanzando y recogiendo una pregunta imposible de responder: ¿cómo acabar con la violencia? ¿Por qué se perpetúa siglo tras siglo, año tras año, día tras día?"

Sobre la adaptación para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, María Folguera ha afirmado que "Adaptar 'Fuenteovejuna' implica cuidar su sonoridad y claridad, negociar con las digresiones y trabajar sobre la violencia de sus páginas".

También se realizará en el Principal una actividad alrededor de la obra. Clara Monzó ofrecerá, el 31 de enero a las 18 horas, la charla 'Introducción a la figura de Lope de Vega y a sus obras Los locos de Valencia y Fuenteovejuna'.

Las entradas para ambos espectáculos se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.