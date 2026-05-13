El IVC repone en el Rialto su fábula tragicómica de producción propia 'La mancha'

El Institut Valencià de Cultura (IVC) reestrena, del 14 al 24 de mayo en el Teatre Rialto, su producción propia 'La mancha'. - NEREA COLL

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) reestrena, del 14 al 24 de mayo en el Teatre Rialto, su producción propia 'La mancha', que regresa tras su éxito de público durante la temporada pasada.

Se trata de una tragicomedia que escribió el autor Sergio Serrano en el Laboratorio de Dramaturgia 'Josep Lluís Sirera' del Institut Valencià de Cultura bajo el tema 'La realidad y el deseo'. El texto y su relato juega con estos dos conceptos a partir de la historia de una familia que descubre una mancha en la pared de su cocina.

"Mientras participaba en este proyecto me topé con las caras de Bélmez y me fascinó la historia, no por todas las teorías paranormales que existían alrededor de aquello, sino por la parte humana de creer en algo, de ver algo más allá de la realidad, de que esas caras o manchas pudieran ser el detonante para sacar todo lo que ocultamos como individuos y sociedad", manifiesta su autor en un comunicado.

A partir de ese momento surge 'La mancha', una "borrosa historia sobre el inquebrantable derecho a soñar que todos tenemos más allá de nuestras realidades".

La pieza se fija en una familia que vive apartada en un pueblo donde la aparición de una pequeña mancha en la pared aflora sus miedos y sus anhelos. De este modo, narra una fábula sobre aquello que ocultamos como individuos y sociedad, sobre la incomunicación y la ausencia de futuro, pero por encima de todo, sobre la esperanza de que las cosas en algún momento sean distintas.

Álvaro Báguena, Mafalda Bellido, Ernesto Pastor, María Covadonga, Alberto Martín de Miguel interpretan a esta familia que, entre el silencio, el miedo, la incerteza y la curiosidad, descubren la mancha en la pared y no pueden dejar de mirarla. Además de escribir el texto, Sergio Serrano dirige la producción junto a Marcos Sproston, y con la mirada externa de Roland Schimmelpfennig.

El espectáculo cuenta con la música de Luis Miguel Cobo, el espacio lumínico de Mingo Albir, el espacio escénico de Los reyes del mambo y el diseño y realización de vestuario de Teresa Juan.

Para la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, "la reposición de una producción pública permite consolidar los proyectos escénicos más allá de su estreno, optimizar los recursos públicos invertidos y garantizar que lleguen a un mayor número de espectadores. Esto permite consolidar el trabajo artístico y creativo de nuestros profesionales, que la obra crezca y encuentre nuevos públicos".

ACCIONES DE MEDIACIÓN

En este sentido, el IVC vuelve a realizar acciones de mediación con el público por lo que el 21 de mayo, tras finalizar la función, se realizará un coloquio con el público en el que el equipo artístico desvelará detalles de la producción y la puesta en escena de la obra. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.

El dramaturgo, director y guionista Sergio Serrano ha participado en laboratorios de escritura como Nuevas Dramaturgias del Teatro Arriaga de Bilbao o Ínsula Dramataria de IVC, el XII Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE 2024 con Pablo Messiez como tutor, o las Residencias Dramáticas 2024-25 del Centro Dramático Nacional. Sergio desarrolla su actividad principal en el teatro con las compañías La Zafirina y El Gatopardo.

Sus obras han recibido numerosos reconocimientos como el Premio internacional de teatro Ricardo López Aranda, Premio de la Crítica Valenciana, Premio Lorena Palau, Premio Acotaciones en la Caja Negra, o el Torneo de dramaturgia valenciana