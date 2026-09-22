La izquierda de Alicante insiste en que Barcala dimita por Les Naus y exige el pleno de conclusiones de la comisión

Rueda de prensa ofrecida este martes por los portavoces del PSPV, Trini Amorós (c); de Compromís, Rafa Mas (i); y de EU-Podem, Manolo Copé (d), en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, que conforman PSPV, Compromís y EU-Podem, ha vuelto a pedir este martes la dimisión del alcalde Luis Barcala (PP), al que considera "responsable político" de la polémica de los pisos del Residencial Les Naus, levantados sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. También ha insistido en la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de todos los grupos sobre la comisión de viviendas de protección pública (VPP).

En este sentido, la portavoz del PSPV en el consistorio alicantino, Trini Amorós, ha señalado que Barcala "debe asumir las responsabilidades que se derivan de los fallos de control detectados en una promoción de vivienda protegida construida sobre suelo público". Por ello, ha exigido su dimisión.

"El alcalde no tenía que tramitar personalmente cada expediente, pero sí tenía que garantizar que el Ayuntamiento estuviera organizado, coordinado y dotado de mecanismos de control suficientes para saber qué estaba ocurriendo. Es evidente que no fue así porque numerosas viviendas acabaron adjudicadas al entorno del PP, incluyendo a la entonces edil de Urbanismo [una de las 15 personas investigadas en el juzgado], Rocío Gómez; familiares y técnicos municipales", ha añadido.

Además, ha subrayado que "estos vínculos, por sí solos, no permiten establecer una responsabilidad jurídica, pero sí planteaban una situación que exigía mecanismos preventivos eficaces para garantizar la imparcialidad y evitar posibles conflictos de interés", según ha indicado el grupo socialista en un comunicado.

De esta forma, el PSPV ha apuntado que sus conclusiones de la comisión señalan, entre otras cuestiones, "la existencia de señales de alarma que requerían una mayor supervisión, como la presentación de la oferta ganadora en menos de 24 horas; la interpretación flexible de determinados requisitos de solvencia; las diferencias entre los plazos inicialmente previstos y los finalmente establecidos, y una modificación contractual realizada posteriormente ante notario cuya autorización administrativa no consta en la documentación analizada".

PSPV: "MEDIDAS"

Asimismo, la portavoz socialista ha considerado "especialmente relevante" aclarar "qué ocurrió entre el 15 de enero, fecha en la que, según la documentación analizada, la concejala Nayma Beldjilali (PP) tuvo conocimiento del caso, y el 27 de enero, fecha que el alcalde ha situado como momento en el que recibió información sobre el asunto".

"La comisión termina, pero las preguntas sobre Barcala no terminan. Fozaremos un pleno extraordinario para que la ciudadanía pueda conocer las conclusiones de los distintos grupos políticos y, en su caso, aprobar medidas destinadas a reforzar los mecanismos de control municipal y evitar que una situación similar vuelva a producirse", ha concluido.

COMPROMÍS PROMETE REABRIR LA COMISIÓN SI GOBIERNA

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alciante, Rafa Mas, ha prometido que si gobiernan tras las elecciones municipales de mayo de 2027, reabrirán la comisión para recuperar la "confianza" de la ciudadanía en el consistorio.

Además, durante la rueda de prensa, ha remarcado que el caso de Les Naus tiene que ser la "tumba política" de Barcala, al tiempo que ha sostenido que el suelo público está "en peligro" con el equipo de gobierno actual.

EU-PODEM: "BALANCE DOCUMENTADO"

De otro lado, el portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, ha alertado de que "la comisión termina sin esclarecer cuestiones esenciales sobre la promoción de vivienda protegida levantada sobre suelo municipal".

También ha manifestado que "el PP pretende dar por aclarado lo que su gobierno ha impedido aclarar". "Barcala apoyó crear esta comisión y después se negó a responder ante ella. Esa decisión tiene una responsabilidad política que no desaparece porque el PP escriba que todo está en orden", ha afirmado.

Respecto a las conclusiones de la comisión, EU-Podem ha propuesto "un balance documentado de la operación en un plazo máximo de tres meses, con los ingresos, gastos y decisiones adoptadas", y ha planteado "presentar en ese plazo una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno para mejorar la fiscalización dentro del marco legal, reforzar los controles frente a los conflictos de interés y dar cuenta trimestralmente al pleno del cumplimiento de los acuerdos".

Ha reclamado, además, que se conserve "la titularidad pública del suelo municipal" y se destine "prioritariamente a ampliar un parque permanente de vivienda pública en alquiler asequible", según ha detallado EU-Podem en un comunicado.