Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a presidir el Gobierno de España tras las elecciones generales del 29 de noviembre y considera que el actual jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "está dispuesto a acabar con todo por continuar en el poder".

De este modo se ha expresado este martes el representante del PP, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a Villena (Alicante), municipio en el que se produjo el robo del Tesoro de la localidad el pasado 27 de agosto.

Al respecto, y ante la prensa, ha criticado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por no ir a la localidad tras este hecho, y también se ha referido a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, por, según ha señalado, tener "una vivienda de protección oficial (VPO) alquilada cuando no contaba con el permiso del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Durante estas manifestaciones ante los medios, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha criticado a Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes, algo que el representante 'popular' ha calificado de "invasión".

De los Santos ha lamentado la "catadura moral" del presidente del Gobierno y lo ha acusado de "no" empatizar con "ninguna" de las familias de las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Se trata de dos siniestros registrados en la vía de alta velocidad "que une Madrid-Sevilla y que en estos momentos la Fiscalía Europea está investigando" por si "son la consecuencia de la falta de inversión" y esta "la consecuencia de presuntos robos de dinero público", ha indicado el representante del PP.

"El próximo 29 de noviembre ya no va del PP contra el PSOE, va de España contra Pedro Sánchez, va de la decencia contra la indecencia, va de un hombre bueno, sí, porque Alberto Núñez Feijóo es un hombre bueno, y solo las buenas personas son capaces de implementar buenas políticas", ha agregado.

Posteriormente, ha afirmado: "Con lo que no cuenta es que quienes tenemos el poder somos los ciudadanos, los que el próximo 29 de noviembre, sacándole a él [a Sánchez] y a sus adláteres de las instituciones, vamos a conseguir que ese muro que ha levantado y que hoy parece insalvable caiga para siempre".

LLAMA "MUJER SOBERBIA" A TOLÓN

De los Santos ha aseverado, en otro orden de cosas, que "toca cambio" porque se han conocido "nuevos ejemplos de cómo son las personas que acompañan a Pedro Sánchez en su acción de gobierno y que, por ejemplo, en el caso de Milagros Tolón, encabezan la lista" del PSOE por Toledo al Congreso.

Sobre Tolón, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP se ha referido a informaciones publicadas que, según ha indicado, hacen "a todos partícipes de unas conversaciones en las que" ella "demostraba cómo es".

De los Santos cree que la ministra es "una mujer soberbia, que no tenía ninguna duda en afirmar que hay que estar lejos de la ciudadanía, que el bajar a la calle es un incordio". "La misma que, por cierto, tiene desde hace más de una década una VPO alquilada cuando no contaba con el permiso del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha añadido.

CRÍTICAS A URTASUN

También ha afeado a Urtasun que no haya visitado Villena tras el robo del Tesoro de la localidad, al tiempo que ha criticado la gestión del gobierno municipal que encabeza el alcalde Fulgencio Cerdán.

"Este es el amor que tienen a la cultura, ese es el amor que tienen al patrimonio estos políticos de la izquierda que no creen en nada y que, por tanto, no están a la altura de las responsabilidades que como dirigentes tienen", ha manifestado.

Asimismo, se ha preguntado "cómo es posible que el alcalde tampoco haya hecho venir aquí" a Urtasun. "No sabemos nada del ministro de Cultura respecto de la pérdida de un tesoro tan importante", ha apostillado.

De los Santos ha añadido que desde "el gobierno sanchista" de Villena "han desatendido todas las necesidades de los vecinos y vecinas de este municipio, pero también han desatendido la conservación de unas piezas tan importantes como las que componían ese Tesoro de Villena".

Al respecto, ha incidido en que están "pendientes" de que "expliquen cómo es posible que redujeran del presupuesto" que "tendría que haber estado dedicado" a "conservar unas joyas" cuya pérdida lamentarán "siempre" si no aparecen.

En esta línea, se ha preguntado "por qué la cámara acorazada prometida nunca se levantó ni tampoco la seguridad permanente que tendría que haber habido para su conservación", por lo que cree que "toca cambio" a nivel estatal, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, y en mayo, en las municipales, para que "el Ayuntamiento de Villena de una vez por todas se encargue de lo que realmente importa".

"Esto es el sanchismo", ha expresado, para luego insistir en criticar a "un alcalde como el de Villena, que no protege su patrimonio", y a "una ministra como la señora Tolón, que no solamente deja a las próximas generaciones sin una formación suficiente, sino que, además", desde su punto de vista, "engaña a todos alquilando una VPO". En este contexto, ha sentenciado que "esta es la manera que tienen los sanchistas de preocuparse por la vivienda" en España.