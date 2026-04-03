Jardí Electrònic busca nuevos espacios tras denegar el Ayuntamiento de València su autorización en Malilla

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VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del ciclo musical Jardí Electrònic buscan espacios alternativos para su próxima cita después de que el Ayuntamiento de València denegara la autorización de ocupación del parque de Malilla para el próximo sábado 25 de abril, cuando estaba programada su próxima edición.

En la resolución, que fue adelantada por culturplaza, el Ayuntamiento alude a la "reiteración" de peticiones para celebrar este tipo de eventos en espacios de la ciudad "para actividades distintas al uso común general en demasiadas ocasiones en los últimos meses".

"Se están recibiendo quejas de los vecinos colindantes a los distintos parques y jardines de la ciudad por este tipo de actividades debido a la reproducción sonora de los mismos", expone el consistorio en su resolución, en la que deniega la autorización de la próxima edición de Jardí Electrònic "por limitar el uso común general del dominio público".

Por su parte, fuentes de la organización del ciclo aseguran a Europa Press que pidieron permiso "en tiempo y forma" para la edición del 25 de abril y que no hubo "ninguna queja real" en la última fecha celebrada el pasado 28 de marzo también en Malilla.

Además, subrayan que es un evento con cinco años de trayectoria que se celebra en horario diurno, con alrededor de mil asistentes, y que busca "vertebrar los barrios" desde sus parques.

En cualquier caso, explican que están dispuestos a buscar una nueva ubicación y una "solución conjunta" con el Ayuntamiento, con el que mantienen "buena relación" en el marco de la estrategia València Music City: "Hay diálogo y ganas de colaborar y de que la música siga". Es por eso que están buscando un espacio alternativo al parque de Malilla en una fecha cercana tras el 25 de abril.

Los organizadores de Jardí Electrònic señalan que desconocen si la denegación tiene que ver "con los acontecimientos que están sucediendo" en la ciudad en el sector de los eventos musicales, en alusión a la decisión de un juez de ordenar al consistorio a adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias vulneren el derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral de los vecinos, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos.

Por último, las mismas fuentes consideran que València y el sector de los eventos musicales de la ciudad afrontan un "momento importante" para decidir "qué València queremos". "Tenemos que estar todos contentos: promotores, Ayuntamiento y vecinos", resumen.