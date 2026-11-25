Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marisol Conde, comisaria jefa de la Policía Autonómica, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que se ha saldado con 234 fallecidos en la provincia de Valencia, que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) había "incertidumbre" y no se clarificaban medidas a adoptar.

Conde se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo ha explicado que el día de la riada trabajó solo por la mañana. Por la tarde no pudo estar ni conectarse al Cecopi por temas personales, ha concretado. Así, se conectó su adjunto y la jefa provincial de Valencia, quienes le trasladaron información.

Ha explicado que durante el Cecopi hubo "muchos cortes de conexión" y era "difícil" seguir la información, tal y como le manifestaron sus compañeros. No tuvieron informaciones "precisas", ha detallado.

La testigo ha señalado que cree que tuvo conocimiento de la alerta roja y de la hidrológica cuando convocaron el Cecopi. También ha dicho que sus compañeros le trasmitieron que en el Cecopi había "mucha incertidumbre o información contradictoria".

Ha señalado que estaban preocupados por la presa de Forata, por si tenían que mover o evacuar a la población. "Era el tema que más se afianzaba", ha dicho. Sin embargo, no adoptaron ninguna medida hasta que no la adoptara o se acordara por el Cecopi, ha detallado.

Así, ha insistido en que recuerda que la situación "más preocupante" era Forata, y ha concretado que el mensaje del ES-Alert lo recibió en Valencia, pero nadie le comunicó nada al respecto.

"MUCHO COLAPSO"

La jefa de la Policía Autonómica ha indicado que en los días previos a la dana no hubo ninguna previsión de efectivos puesto que no les había requerido que adoptaran ningún tipo de medida.

Por la mañana, ha añadido, conforme a la información que tenían, alertaron a los mandos para que estuvieran a disposición por si se necesitaban recursos. Su unidad en la preemergencia actúa en las localidades, facilita recursos si se puede, previene y se coordina con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha dicho.

En la tarde del día de la dana fue cuando las patrullas se movilizaron hacia la zona afectada, a localidades como Catarroja o Alfafar, y se iban reflejando las incidencias. "Pero hubo tanto colapso esa noche...", ha descrito.

Preguntada por la unidad policial que protegía al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, la testigo ha manifestado que ese día concreto supo posteriormente que Mazón había prescindido de la escolta. No sabe entre qué horas. Esta información la conoce el responsable de escoltas, el subinspector, ha expuesto.

Por otro lado, en cuanto a la vigilancia de edificios como el Palau, la testigo ha explicado que la seguridad privada y la Policía son las encargadas de ver las imágenes que se producen en el Palau. "Las imágenes no están borradas, sino que es el disco duro el que regraba cada 15 días, todo ello en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos", ha concretado.