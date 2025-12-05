El jefe de gabinete de Mazón le pidió a Pradas el 29O que no confinaran: "Tranquila, ché"

Mensajes de WhatsApp de José Manuel Cuenca y Salomé Pradas incorporados a la investigación - CEDIDA

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, pidió expresamente a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la dana que no confinaran a la población: "Tranquila, ché".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho. En el listado se pueden leer mensajes de Pradas tanto con Mazón como con Cuenca.

Respecto a Cuenca, a las 14.25 horas del 29 de octubre, Pradas le mandó un mensaje en el que le advertía de que "la cosa se complica en Utiel", palabras que ya había trasladado unos minutos antes a Mazón, también por WhatsApp, pero que no habían tenido respuesta.

Pradas siguió comentándole a Cuenca que el río se estaba desbordando y que pasaban a Nivel 2 en Utiel-Requena. "PMA en Requena. Cecopi en Centro de Emergencias. Activamos UME. Cecopi a las 17 horas en La Eliana. PMA también en Eliana". Y a las 16.28 horas, la exconsellera le añadió: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Tras estos mensajes, Cuenca, unos 15 minutos más tarde, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A las 17.01 horas, Pradas seguía informando a Cuenca: "Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio".

A las 19.54 horas, Cuenca le mandó varios mensajes a la exconsellera para pedirle que no confinaran: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché". Y la exconsellera, en los últimos mensajes que se intercambiaron, le manifestó: "La confederación va a decretar nivel 3. Vamos a aconsejar, solo en comarcas afectadas".