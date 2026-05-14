Jesús Lancis, nuevo rector de la UJI con el 86,32% del voto ponderado

Jesús Lancis, nuevo rector de la UJI - UJI

CASTELLÓ, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha sido elegido con el 86,32 por ciento del voto ponderado en aplicación de los coeficientes que establecen la LOSU y los Estatutos de la UJI. De las 16.638 personas del censo, han emitido su voto a Rectorado un total de 2.850, de los cuales 2.538 han sido votos para Jesús Lancis y 312 votos en blanco, según los resultados provisionales que ha dado a conocer la Junta Electoral.

Por colectivos, el candidato a rector ha obtenido el 83,20% de los votos emitidos del PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral; el 84,09% de los votos del PDI no permanente a tiempo completo; el 89,02% del profesorado asociado y sustituto; el 85,71% de los votos del personal investigador no permanente; el 91,25% del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), y el 91,76% de los votos emitidos del estudiantado, tal como ha informado el centro universitario en un comunicado.

Jesús Lancis ha agradecido el apoyo de la comunidad universitaria a su elección y ha remarcado su satisfacción por los resultados de estos comicios. "Esta confianza refuerza el proyecto que hemos presentado desde la escucha y la responsabilidad para afrontar los retos y reivindicaciones que tiene la UJI para el futuro inmediato. Sin duda, son una motivación adicional para comenzar la nueva etapa institucional y reafirma nuestro compromiso para continuar construyendo el futuro de la Universidad", ha añadido.

ELECCIONES A CLAUSTRO

En cuanto a las elecciones al Claustro, Candidatura per l'UJI ha sido la más votada con 65 representantes al Claustro: 62 entre PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral; dos entre el PDI no permanente a tiempo completo; y una de profesorado sustituto.

En PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral también han sido elegidos cinco representantes de la candidatura Profesorado Independiente por la Universidad; uno, por Més UJI; y tres candidaturas individuales. En PDI no permanente a tiempo completo la candidatura Més UJI también ha obtenido dos representantes. Por último, en el colectivo de profesorado asociado han sido elegidos cuatro representantes de Professorat Precari al Claustre y uno de Més UJI.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, dado que el número de candidaturas presentadas fue inferior a los seis puestos a cubrir y las elecciones fueron desconvocadas, finalmente solo habrá cinco claustrales que son de Candidatura per l'UJI.

Por lo que respecta a los representantes del estudiantado, de los 37 claustrales a elegir, 27 han sido para Som Estudiants y diez para Canvi.

Por último, entre el colectivo del Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, han sido elegidos siete claustrales de la candidatura Un Pas Endavant, tres de la candidatura Més UJI, uno del PTGAS Independiente por la Universidad, y un candidato individual.

El número inicial de claustrales a elegir eran 140: 71 en el sector de PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral; cuatro en el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; cinco en el de profesorado asociado: uno en el de profesorado sustituto; seis en el del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia; 37 representantes del estudiantado y 16 del PTGAS. Finalmente, se han elegido 139 claustrales porque en el sector del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 de la Ley de la Ciencia solo se han presentado cuatro candidaturas para los cinco lugares claustrales a cubrir y por tanto un puesto queda desierto.

PARTICIPACIÓN

En las elecciones a Rectorado, la participación del PDI de los cuerpos docentes universitarios y personal permanente laboral ha sido del 70,52%; del PDI no permanente a tiempo completo el 64,71%; del profesorado asociado y sustituto, el 22,53%; del personal investigador no permanente el 30,68%; del personal técnico, de gestión y de administración y Servicios, el 67,51%, y del estudiantado, el 10,93%.

En cuanto al Claustro, la participación del PDI de los cuerpos docentes universitarios y personal permanente laboral ha sido del 77,60%; del PDI no permanente a tiempo completo, el 66,18%; del profesorado asociado, el 29,87%; del profesorado sustituto, el 24,87%; del personal técnico, de gestión y de administración y Servicios, el 69,52%, y del estudiantado, el 17,37%.

La Junta Electoral realizará la proclamación definitiva de los resultados el 21 de mayo de 2026.