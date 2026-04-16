Jesús Lancis oficializa su candidatura al Claustro y al Rectorado de la UJI - UJI

CASTELLÓ 16 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El catedrático de Óptica Jesús Lancis ha formalizado hoy su candidatura al Rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) y al Claustro para las elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de mayo. Bajo el lema 'Construimos futuro', Lancis concurre al proceso electoral con un equipo amplio y renovado con el cual afrontar los retos actuales de la institución y buscar la mejora de la universidad desde el diálogo, según ha informado la UJI en un comunicado.

La Candidatura por la UJI, que apoya a Lancis para el Claustro, destaca por su volumen y equilibrio, sumando un total de 172 personas entre titulares y suplentes, con una presencia de 94 mujeres (55 por ciento) y 78 hombres (45%). Este equipo humano asegura la representación de todos los departamentos de la Universidad a través de una distribución ajustada al tamaño de cada centro.

En concreto, la lista cuenta con 58 representantes de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), 50 de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS), 35 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y 29 de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Según ha destacado el candidato Jesús Lancis, el proyecto combina la experiencia institucional con nuevas voces para liderar la UJI durante los próximos seis años, "consolidando una propuesta transversal que recoge la pluralidad de la comunidad universitaria".