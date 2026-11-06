Joan Olivares, Mercé Viana, Francesc Gisbert y Ximo Cerdà, entre los premiados en los Ciutat d'Alzira

Se celebran los Premis Literaris Ciutat d'Alzira. - EDICIONS BROMERA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Joan Olivares, Mercé Viana, Francesc Gisbert y Ximo Cerdà figuran en el palmarés de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que han celebrado su gala este viernes en el Gran Teatre de la ciudad y que ha distinguido "nuevas obras de autores con una trayectoria reconocida que abordan la memoria, la amistad, la libertad y el descubrimiento del mundo desde géneros y perspectivas diferentes", informa la editorial Bromera.

Olivares ha ganado el premio de Novela con 'Felip del Cabàs'; Gisbert, el de Narrativa Juvenil con 'El primer cas'; Cerdà, se ha hecho con el de Narrativa Infantil por 'Vera Gran, Vera Menuda', y Viana, junto al ilustrador David González, con el de Álbum Ilustrado con 'La gallina Martina'.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Alzira y Bromera, alcanza este año a los 75.000 euros de dotación conjunta, con un apoyo especial a la literatura infantil. Una apuesta que "reconoce el vínculo entre la creación de obras infantiles en valenciano y la formación de nuevos lectores", recalcan.

A esta mirada de futuro se suma el III Premi Didín Puig, patrocinado por Caixa Popular, que se ha concedido por votación popular a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que reconoce una institución dedicada "a la lengua en la que se escribe, se edita y se comparte buena parte de esta creación".

Joan Olivares ha obtenido el XXXVIII Premio de Novela Ciutat d'Alzira con una historia de amistad y memoria ambientada en el mundo rural valenciano de la posguerra. El relato entrelaza la adolescencia de Vicent, marcada por el desarraigo y por su relación con Felip, con la investigación de una mujer alemana que, muchos años después, intenta reconstruir aquella historia.

El jurado ha destacado "la fuerza literaria y humana, la construcción de los personajes y la riqueza de una lengua viva y genuina". El galardón tiene una significación especial para el escritor de Otos, que ya había ganado este premio con 'Vespres de sang'.

"Recibir este premio 27 años después de haberlo obtenido por primera vez me causa una emoción muy especial", ha expresado. El autor explica que la narración se inspira en vivencias y personas próximas, y recupera una historia vinculada a un proyecto compartido con el cineasta Toni Canet, interrumpido por su muerte. La novela está dedicada a él, a los compañeros de aquel proyecto y a las personas que le han confiado sus recuerdos.

"COMPROMISO SOSTENIDO CON LA CREACIÓN EN VALENCIANO"

Una de las novedades de esta edición es el aumento de la dotación del Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, patrocinado por Bromera, que pasa de 3.000 a 6.000 euros. La directora, Sandra Capsir, ha remarcado que los Ciutat d'Alzira son "un compromiso sostenido con la creación en valenciano". "Ante los que querrían silenciar nuestra lengua, no nos limitamos a protestar: publicamos libros, reconocemos autores y llenamos teatros. No somos solo una cultura que resiste. Somos una cultura que crea y que no piensa callar", ha proclamado.

El ganador de la 31 edición del galardón, Ximo Cerdà, combina viajes en el tiempo y divulgación científica para acercar la figura de Vera Rubin al público infantil. El jurado ha valorado tanto la manera de integrar estos elementos como el mensaje sobre la igualdad de oportunidades y la superación de los prejuicios de género. También ha destacado un narrador que se dirige directamente al lector y lo hace cómplice de la historia.

Así mismo, la literatura para los más pequeños ha tenido como protagonistas a Mercé Viana i David González, ganadores del XI Premi Internacional Enric Solbes de álbum ilustrado Consorci Ribera i Valldigna. La comisión evaluadora ha reconocido la calidad literaria y artística de una obra que conjuga humor y ternura, y en que las ilustraciones amplían el relato y refuerzan la atmósfera.

En narrativa juvenil, Francesc Gisbert ha ganado el IV Premi Carme Miquel con una novela que imagina a una Agatha Christie de quince años enfrentada a un misterio durante su estancia a París. El jurado ha remarcado la capacidad de mantener la intriga, dosificar las pistas e integrar las referencias históricas y literarias en una narración ágil.

Francesc Puigpelat ha quedado finalista de esta modalidad con 'Peu Descalç', una aventura ambientada en los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial.

El XXVIII Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta ha recaído en Òscar Pérez Silvestre por 'Tinta efímera'. A lo largo de veinticuatro capítulos, la obra recupera libros y proyectos valencianos que quedaron fuera del circuito literario por la censura, la destrucción, la falta de difusión o la imposibilidad de llegar a publicarse.

A Josep Manel Vidal ha ido a parar el XXI Premi de Poesia Ibn Hafaja con 'Aquesta estada salvatge', un poemario que aborda la guerra, el exilio, la injusticia y la pérdida desde una voz que combina compromiso ético y exigencia literaria.

En teatro, Arianne Algarra Robles se lleva el XXI Premi Ciutat d'Alzira Palanca i Roca con 'La fletxa', pieza que sigue la relación entre tres amigos unidos por la esgrima y convierte la tensión del combate en una metáfora de sus vínculos afectivos.

Finalmente, el XXXII Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ha sido para Daniel Closa con 'El sexe i la vida. Cromosomes, hormones i cervells', una aproximación en las bases biológicas del sexo que combina rigor, claridad y capacidad narrativa. Ha quedado finalista Rafael Sirera Pérez con 'Por la humanidad', un recorrido por la historia de la inmunología, las vacunas y la inmunoterapia que pose en relación los descubrimientos científicos con las personas y las circunstancias que los hicieron posibles.