Joecar Hanna, director de 'Talk Me': "Veo el corto como una carta de amor a València"

El director de cine Joecar Hanna - CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta valenciano de ascendencia chino-libanesa, Joecar Hanna, director del cortometraje 'Talk Me', estrenado este lunes en el festival Cinema Jove, ha asegurado que ve este trabajo como "una carta de amor a València", tras mudarse durante seis años a Nueva York, un periodo que le sirvió para "cerrar" un ciclo y "sanar" una parte que estaba "mal con la ciudad", en la que "ser diferente hace 30 años no era tan divertido".

"Ahora cuando vuelvo a València ya no tengo ningún tipo de esas sensaciones y, de hecho, ahora todo es amor y veo el corto como una carta de amor a València, con sus recuerdos de los dolores pero, sobre todo, con la importancia de estar en un lugar que te recuerda que lo bonito es esto, que estamos hablando de quiénes somos, y que nadie está pensando de dónde vienes, de dónde has venido. Eso no importa y es muy bonito", ha aseverado.

Hanna, en una entrevista con Europa Press, explica que en su estancia en Nueva York se dio cuenta de que "estaba relajado, que no estaba ansioso por intentarme ganar a la gente y fue a partir de ahí donde me acepté y perdoné un poco la situación que viví aquí".

El realizador, quien acumula varios reconocimientos internacionales, y que en estos momentos participa en la preciada residencia de guion del Festival de Cannes, La Résidence, ha regresado a su ciudad natal en el marco de la celebración de Cinema Jove donde ha podido repasar su carrera cinematográfica con una doble proyección: el estreno en València del cortometraje 'Talk Me' y 'Deliver Me'.

Joecar Hanna ha alabado Cinema Jove, un festival "muy importante" para él, después del recorrido que ha tenido su último cortometraje, que le hizo alzarse con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga a Mejor Cortometraje de Ficción y con el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Toronto (TIFF). Su presencia en este certamen es una de las cosas que "más ilusión" le han hecho de todo este viaje y lo ve como "un premio más".

"Honestamente, me ha hecho más ilusión que casi prácticamente ninguna de las otras cosas que han pasado", ha reconocido el cineasta, quien ha indicado que se siente "muy agradecido" de haber podido compartir esta experiencia "arropado por su familia y el festival" y en su ciudad.

El director vivió en València durante 28 años hasta que, hace seis, se mudó a Nueva York, por lo que afirma que ha tenido presente durante toda su vida este festival en el que llegó a participar en 2012 con una videocreación que, a su parecer, fue "un desastre".

Por ello, Hanna ha señalado que, cuando empezó la andadura de 'Talk me', ya pensaba en que le "encantaría" que pudiera pasar por el certamen, "un referente internacional" y uno de los "grandes" festivales del país.

"CUANTO MÁS TE ACERCAS A PERTENECER, MÁS RARO LES PARECE"

El cortometraje imagina un mundo en el que el sexo no es un tabú, sino que forma parte de lo cotidiano y es la forma habitual para comunicarse, mientras que las conversaciones son un acto íntimo y prohibido que pasan en el ámbito privado.

Bajo esta circunstancia tan atípica, Pedro, un hombre mestizo interpretado por el mismo director, busca escapar de su infeliz matrimonio cuando, en una boda, conoce a Kira (Melanie Smith), una "forastera", a la que le une la música y la necesidad de encontrar una intimidad que vaya más allá del sexo. A partir de ese momento, los protagonistas comienzan un 'affair' y se van escondiendo por diferentes lugares de la ciudad para poder tener conversaciones.

Tal y como ha explicado Hanna, la historia tiene dos capas, la primera, la "más importante", en la que se muestra la experiencia de dos personas de "raza mixta" viviendo en un pueblo que está "reconstruido de varias partes de València" y donde se les recuerda "sutilmente" que algo en ellos "es diferente".

Una situación que el director vivió en primera persona durante los años que estuvo en València y que ahora traslada a la gran pantalla convertida en "una especie de fábula" para que "el mundo pueda entender un poco lo que sentimos".

Sobre su experiencia, ha manifestado que "ser diferente hace 30 años en València no era tan divertido", y ha indicado que esa circunstancia le hizo "sufrir el típico bullying": "El dolor muchas veces es muy grande", ha asegurado el cineasta, quien cuenta que, en su caso, por su origen diverso, se siente más expuesto a vivir estas situaciones.

"Cuando vuelvo a China y hablo perfectamente mandarín me miran como si fuera un extraterreste", ha señalado, y ha agregado: "Cuanto más te acercas a pertenecer, más raro les parece. Es como que hay una idea preconcebida y estereotipada".

"A día de hoy he aprendido a valorar mucho mis partes, todo lo que es mi identidad, ya no veo humor, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo era un dolor que es algo muy pequeño pero que está flotando", ha sostenido.

En este sentido, Hanna ha afirmado que "toda" su "aceptación" llegó cuando se mudó a Nueva York. "Hasta que no me fui allí no me di cuenta de que estaba en una fiesta con 20 personas y hablábamos 14 idiomas, o sea, cruces con todo el mundo, y ahí es cuando me di cuenta de que estaba relajado, que no estaba ansioso por intentarme ganar a la gente y fue a partir de ahí donde me acepté y perdoné un poco la situación que viví aquí", ha subrayado.

El cortometraje se ha rodado íntegramente en diferentes lugares de la Comunitat Valenciana como la ciudad de València, Puerto de Sagunto, el Grau Vell y Alginet, y sus personajes alternan de una manera orgánica los idiomas castellano, cantonés, fang y valenciano.

Preguntado por la diversidad de las lenguas que aparecen en la cinta, el cineasta ha resaltado que para él era esencial mostrar la variedad de idiomas que se hablan en un mismo lugar puesto que considera que las película "no han estado reflejando hasta ahora como la gente habla de verdad".

"Ya sea aquí o en general, en pocos sitios está la gente hablando un idioma. Cambiamos aunque sea con nuestro idioma regional, con las familias, con los abuelos, no sé, hay como una flexibilidad muy natural y en las películas parece que como que todo tiene que ser muy puro, y creo que también tiene mucho que ver con una cuestión comercial", ha sostenido.

"LA CARICATURIZACIÓN DEL 'CHÉ'"

Respecto a la tendencia de utilizar el valenciano en algunas producciones de forma "caricaturesca" y "llena de clichés", el director ha indicado que él califica esta situación como "la caricaturización del 'ché'".

"En el momento en el que aparece un 'che' en una película es como que se convierte automáticamente en una comedia, en una caricatura y, en cambio, el catalán en las películas como que tiene una especie de elegancia ya flotando", ha reflexionado.

Así, ha argumentado que ese "complejo de inferioridad" que sufren los valencianos termina afectado a "todo". "Hay mucha gente que lo intenta superar pero hay que darle el valor que tiene porque si no se lo damos nosotros nadie va a venir de fuera a dárselo, y si ocurre, se lo van a apropiar y va a ser peor": "En mi cine el valenciano va a estar y va a estar con todo el peso dramático que se merece", ha concluido.