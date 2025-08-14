Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Guichon encabezan el cartel de un D*na Festival que ve la cocina como "arte total"

La octava edición del certamen regresa a Dénia el 27 y 28 de septiembre

El paseo de la Marineta Cassiana de Dénia (Alicante) volverá a convertirse en escenario de la octava edición del D*na Festival, que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre con una propuesta que "va mucho más allá de los fogones" ya que se concibe como "un encuentro cultural y sensorial donde la gastronomía se presenta como una de las bellas artes" y un "arte total". El cartel estará encabezado por influyentes figuras de la cocina nacional e internacional: Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Guichon.

Organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Dénia (Alicante), y comisariado por el chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta, el festival regresará este año con su formato "más abierto, participativo y festivo", diseñado para todos los públicos.

Durante el certamen, Jordi Roca, "alma dulce" de El Celler de Can Roca (Girona), considerado uno de los mejores pasteleros del mundo, compartirá su particular visión de la repostería, marcada por la experimentación sensorial, la estética y la narrativa gastronómica.

Marcos Morán, quinta generación al frente de Casa Gerardo (Prendes, Asturias), con una estrella Michelin y tres Soles Repsol, mostrará la evolución de la cocina asturiana desde una mirada contemporánea que equilibra técnica, memoria y producto mientras que Amaury Guichon, fenómeno global y referente de la pastelería artística, aterriza por primera vez en Dénia con sus espectaculares esculturas de chocolate. Con más de 80 millones de seguidores en redes y un programa propio en Netflix (School of Chocolate), su participación promete ser "uno de los grandes atractivos del festival".

Pablo Montoro, chef y creador del innovador Espacio Montoro en Alicante, llevará al D*na su propuesta de alta cocina sensorial y mediterránea, con guiños a tradiciones locales reinterpretadas con técnicas de vanguardia; Luis Valls, distinguido con dos estrellas Michelin por su trabajo al frente de El Poblet en Valencia, reivindicará el recetario valenciano como base para una cocina de autor comprometida con el territorio y sus productores y Quique Dacosta, impulsor y comisario del festival, volverá a ejercer como "gran embajador" de la cocina de Dénia y de la riqueza gastronómica de la Comunitat Valenciana.

El chef imprimirá su sello personal a esta edición, guiado por "una visión de la gastronomía como un lenguaje que une territorio, identidad y emoción", según ha destacado la organización en un comunicado. "Su propuesta marcará el ritmo y el espíritu de un festival que trasciende lo culinario para convertirse en una experiencia cultural compartida", ha añadido.

DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS

La edición de este año pone el foco en la cocina como una "forma de arte total", en "constante diálogo" con otras disciplinas como la música, la danza, el cine, la literatura o las artes visuales. Un enfoque que se materializará en los diferentes espacios del festival, donde convivirán ponencias, showcookings, talleres participativos y degustaciones al aire libre.

Los visitantes podrán recorrer un paseo gastronómico donde productores, artesanos y hosteleros presentarán sus propuestas en formato de mercado artístico. Aceites, panes, vinos, frutas, embutidos, dulces o conservas compartirán protagonismo con tapas elaboradas por restaurantes de la Marina Alta, inspiradas en distintas formas de expresión artística.

D*na Festival está organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía (integrada por el Ayuntamiento de Dénia, CEDMA, AEHTMA y Baleària), en colaboración con el propio Ayuntamiento de Dénia, con Turisme Comunitat Valenciana, con el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca como colaborador institucional y Dacosta como comisario gastronómico.

Según la organización, la séptima edición de este festival "lo consolida como una de las grandes citas gastronómicas" del país y posiciona a Dénia -que en 2015 fue nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco- "como capital gastronómica del Mediterráneo".