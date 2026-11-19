Unas jornadas reunirán en València a los sectores culturales para abordar la dinamización postdana - OFICINA PARA LA RECUPERACIÓN CULTURAL

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Recuperación Cultural (ORC), un recurso puesto en marcha por el Ministerio de Cultura para acompañar al sector cultural en su recuperación tras la dana, organiza este 23 y 24 noviembre en el edificio de La Nau de la Universitat de València (UV) un encuentro para abordar "cómo dinamizar y reactivar el sector" tras la catástrofe.

Con el lema 'Después de la dana: Jornadas sobre la dinamización y reactivación del sector cultural', la cita cuenta con la colaboración de la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social que se celebrará en el Centre Cultural La Nau y que consolida la relación de ambas entidades.

La UV ha apoyado a la ORC desde su creación, proporcionando desde la Fundació General la sede de la oficina de recuperación, además de colaborar en las jornadas anuales que ya se celebraron el año pasado en el Jardí Botànic de València.

El evento, que se extenderá durante los dos días y se realizará entre el aula Magna y el claustro de la Nau, contará con la participación de las asociaciones culturales valencianas de los sectores de las artes escénicas, las artes visuales, la música, el audiovisual, el libro o la ilustración.

En la cita se reflexionará sobre el acompañamiento al tejido artístico tras la dana del 29 de octubre de 2024 en estos dos años desde las entidades subsectoriales y sobre cómo mejorar la coordinación, información y seguimiento de cara a futuras catástrofes mediante la presentación de un sistema trabajado desde un colectivo de asociaciones bajo el nombre 'Ficha común'.

Asimismo, también se dará formación en "fiscalidad de guerrilla" para dar autonomía a los proyectos artísticos de pequeño formato y se repasará el estado del Estatuto del Artista junto con representantes del Ministerio de Cultura, que estarán presentes durante la celebración del foro.

Las jornadas se iniciarán a las 09:30 horas del lunes, 23 de noviembre con la bienvenida a los asistentes y con dos bloques de presentación de los proyectos de acompañamiento dana que se pusieron en marcha después del 29 de octubre de 2024 con la financiación del Ministerio de Cultura moderados por Marcia Jadue Boeri, del Observatori Cultural de la Universitat de València.

Así, a las 10:30 horas intervendrán en una primera mesa Armand Llàcer, de la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM); Teresa Val, de la Fundació del Llibre i la Lectura (FULL) i Águeda Forés, de l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV).

Después tendrá lugar una pausa-café que vendrá acompañada de una píldora cultural a cargo de los artistas Ángeles Císcar y Edu Comelles. En la segunda mesa de la mañana, programada para las 12:30 horas, se abordarán más proyectos de acompañamiento dana, en este caso, de la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) con Elba Torres, Raquel Piera y Violeta Peraita; con el colectivo de Artistes VIsuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) con Xelo Bosch y Juanma Pérez y con la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) con Gloria March.

A las 16:00 horas, será la presentación de la ficha común de asociaciones por parte de las asociaciones profesionales integradas en la ORC, una iniciativa de trabajo colectivo para avanzar en la coordinación y homogeneización de la información del sector. Un proceso que permitirá identificar todo el tejido artístico valenciano para poder actuar con más celeridad en caso de futuras emergencias y para poder coordinarse en las actividades diarias del sector.

INCÓGNITAS Y RETOS

Después, el claustro de la Nau volverá a acoger una píldora cultural a cargo, en este caso, de la compañía de danza Dunatacà. Para finalizar la primera jornada de mesas de diálogo, la cafetería de la Nau acogerá un conversatorio entre asociaciones y profesionales del sector que abordará las preguntas, incógnitas y retos que se tiene por delante como colectivo diverso.

La segunda jornada se iniciará el martes, 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana con una mesa que abordará el Estatuto del Artista: origen, procesos y balance. Una ponencia a cargo de representantes del Ministerio de Cultura y moderada por la vicepresidenta de Gestió Cultural, Associació Valenciana de Professionals de la Cultura, Concha Ros.

A las 11:15 horas habrá una pausa café y a las 11:45 horas dará comienzo la formación "Fiscalidad de guerrilla", un masterclass a cargo de Edu Comelles, artista sonoro, músico y gestor cultural. Esta formación tratará de dar recursos en materia de fiscalidad al sector artístico para entender procesos y fomentar la autonomía en la gestión de su trabajo.

Y a las 13:30 horas tendrá lugar la relatoría de las jornadas a cargo de la relatora Violeta Peraita y la despedida de estas a cargo de José Ayelo, presidente de Gestió Cultural, Associació Valenciana de Professionals de la Cultura.

Para cerrar las jornadas, el claustro acogerá una píldora musical, con la actuación de Alejandro y María Laura y un cóctel de despedida. Participar o cubrir las jornadas Para acudir a las sesiones, es necesario inscribirse en este enlace antes del viernes 20 a las 12 horas. La mayoría de las sesiones se podrán seguir en streaming a través del canal de Youtube de Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura.