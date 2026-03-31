José Antonio, paciente de cáncer de colon llama a la detección precoz ante los "avisos" de la enfermedad

El doctor Antonio Llombart, presidente del comité técnico de la junta provincial de la AECC en Valencia, junto al paciente José Antonio Estrada. - AECC

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez personas sobrevivirían al cáncer de colon si se les diagnostica precozmente, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Por eso, los cribados que ofrece la sanidad pública a partir de los 50 años juegan un papel esencial en la detección temprana y ayudan a salvar vidas, aunque también es necesario un estilo de vida saludable y vigilar los síntomas a cualquier edad.

"Hay que intentar hacerse los cribados cuando llegue la edad, incluso antes. Yo en ese momento no caí, pero luego te das cuenta de que hay cosas que te van avisando", ha explicado José Antonio Estrada, que el año pasado, con 47 años, fue diagnosticado del que es el tumor con mayor incidencia en España.

El paciente ha compartido su historia en declaraciones a los medios este martes en la sede de AECC en València, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, acompañado por el profesor Antonio Llombart, presidente del comité técnico de la junta provincial de la AECC.

Estrada ha señalado que este cáncer "te da avisos" pero "es complicado llegar a leerlo antes". Así, se ha referido a dolencias como las malas digestiones, el estreñimiento y los episodios de diarrea.

Su lucha contra la enfermedad comenzó en junio del año pasado, cuando una obstrucción intestinal le llegó a urgencias. A partir de ahí, las pruebas confirmaron el cáncer de colon, se sometió ha cirugía para la extirpación del segmento donde se encontraba el tumor y después llegó un tratamiento de quimioterapia.

"Ahora estoy mucho mejor que antes, he aprendido a cuidar la alimentación sobre todo, hacer algo más de ejercicio y he notado un cambio bastante importante", ha explicado este paciente, que cree que su tumor podría estar relacionado con causas genéticas pero ha decidido implementar un estilo de vida más saludable.

El paciente ha subrayado además la importancia que tiene en todo este proceso el apoyo psicológico como el que brinda AECC para hacer frente al cáncer. "Hay que afrontarlo como otro episodio de la vida y, por ejemplo, aquí la asociación del apoyo que te dan es total y es bastante importante, sobre todo a nivel psicológico. El cáncer psicológicamente te afecta bastante, sobre todo el impacto de la noticia, pues lo primero que piensas es que te vas a morir", ha lamentado.

MÁS DE 5.000 DIAGNÓSTICOS EN LA COMUNITAT

El doctor Antonio Llombart ha apuntado que "en la Comunitat Valenciana a más de 5.000 personas este año les van a diagnosticar un cáncer de colon" y ha incidido en que, de todas ellas, una cifra de entre "1.500 o 1.600 van a morir". En concreto, en 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC) se detectaron más de 40.000 nuevos casos en España y 5.026 en la Comunitat Valenciana.

El doctor ha insistido en que es vital tener presente que esta enfermedad existe y que "es una enfermedad que se puede curar, pero que es una enfermedad que si no se trata, mata", por lo que ha pedido no ignorar los programas de prevención.

El doctor ha explicado que en la actualidad hay más casos de cáncer de colon porque "se diagnostica más" pero también debido a "hábitos de vida poco saludables". "La obesidad, el sedentarismo, el poco ejercicio físico, el tabaco, una mala alimentación, el fast food, etc. condicionan que desde niños adquieran hábitos poco saludables", ha aseverado. Por ello, ha señalado que la labor de la asociación no solo se centra en el diagnóstico precoz, sino también en la "educación para la salud".

A pesar de que las estadísticas indican que el 73% de los valencianos piensa que goza de muy buena salud, el doctor ha advertido de que "la realidad nos demuestra a los médicos que hay muchas más patologías de las que los valencianos piensan" y que, desgraciadamente, la situación real "no es tan bonita como uno piensa".

EL PROCESO DE CRIBADO

Llombart ha puesto el foco en la necesidad de participar en los programas de cribado de la sanidad pública, un proceso que ha calificado de "muy sencillo". El especialista ha indicado que, en la mayoría de las ocasiones el resultado "va a ser negativo" y el paciente va a poder "vivir tranquilo".

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y resulta tan eficaz como una colonoscopia.

El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

El doctor ha puntualizado que un resultado positivo no implica necesariamente un tumor, sino que también puede indicar "lesiones precancerosas o otra patología no relacionada con el cáncer" que deben ser tratadas a tiempo.

Para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% y una participación de al menos el 65%, han explicado desde la asociación. Los últimos datos oficiales señalan que en la Comunitat Valenciana un 51% de la población de riesgo, 770.463 valencianos, no han participado en el programa de cribado de cáncer de colon. De ahí la importancia de aumentar la participación activa de los valencianos.

Por todo lo anterior, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer vuelve a lanzar la campaña 'Juega tu papel', para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado.