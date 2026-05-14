El José Iturbi se suma a la celebración del Día de Museos con un concierto en el claustro del Embajador Vich

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal José Iturbi y el Museo de Bellas Artes de València suman fuerzas para la celebración del Día Internacional de los Museos. El próximo sábado, día 16 de mayo, el Museo acogerá un concierto de música antigua a cargo de los alumnos y alumnas del centro, junto a sus profesores, que se celebrará en el Claustro del Embajador Vich a partir de las 18.30 horas.

Los conjuntos de cámara del centro y la Camerata José Iturbi, bajo la dirección de Francisco Lluch, ofrecerán un programa de música antigua, "concebido como un recorrido sonoro por algunos de los lenguajes más representativos del Barroco europeo", tal como han explicado desde el centro docente.

El repertorio comenzará con varias piezas música instrumental italiana del siglo XVII, firmadas por G. Frescobaldi, T. Merula y G. P. Cima. Se trata de una propuesta caracterizada "por el tratamiento experimental del material sonoro y por la exploración de nuevas posibilidades idiomáticas", según la explicación del conservatorio, que añaden que "en estas primeras manifestaciones instrumentales, el discurso musical comienza a emanciparse progresivamente de los modelos vocales, dando lugar a una escritura virtuosa y abierta a la invención".

Seguidamente, el programa propone varias muestras musicales del siglo XVIII, con la presencia de grandes figuras del Barroco tardío como A. Vivaldi, G. P. Telemann, J. Ch. Schickhardt y J. S. Bach.

Las obras elegidas de estos autores permiten mostrar la riqueza del repertorio camerístico europeo, especialmente en la combinación de oboe, canto y bajo continuo, "cuyos elementos dialogan en una estrecha relación de equilibrio, contraste y simbiosis tímbrica".

El programa concluirá con la actuación de la Camerata del conservatorio, "que aportará las pinceladas de un universo de evocación escénica, fantasía y refinamiento teatral a través de la suite instrumental Sueño de una noche de verano, elaborada a partir de la semiópera inglesa The Fairy-Queen, de H. Purcell".

El acceso al concierto será libre. Se trata de una colaboración entre el Conservatorio Municipal José Iturbi y el Museo de Bellas Artes de València, que pone de relieve el valor del museo como espacio vivo de encuentro cultural, donde el patrimonio artístico, arquitectónico y musical se integra en una experiencia compartida, en el marco del Día Internacional de los Museos

CELEBRACIÓN INTERNACIONAL EN ESPACIO EMBLEMÁTICO

El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo de cada año, desde 1977, organizado por el ICOM (International Council of Museums) con el objetivo de "concienciar sobre el hecho de que los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos".

El Museo de Bellas Artes de València y el Conservatorio Municipal José Iturbi colaboran en esta actividad conjunta, que se realizará en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el claustro del Embajador Vich, que se localiza, precisamente, en este espacio museográfico sito en la calle de San Pío V. El patio es una joya arquitectónica de estilo renacentista (siglo XVI) y fue reconstruida e inaugurada en el museo en el año 2006.