Archivo - El cantante José Manuel Casañ. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de los Tiim Awards reconocerá la trayectoria de José Manuel Casañ, vocalista de Seguridad Social, con el premio Leyenda. De esta manera, la organización honrará al líder de una banda que desde los años 80 "ha forjado un sonido propio a partir de elementos del rock, el punk, la rumba y los ritmos populares".

Los responsables del certamen recuerdan que Seguridad Social celebrará su 45 aniversario con un concierto con colaboradores especiales --el músico Carlos Goñi de Revolver y el ilustrador Paco Roca, entre otros-) que tendrá lugar el sábado 1 de mayo en el Roig Arena de València.

Canciones como 'Chiquilla', 'Quiero tener tu presencia' o 'Comerranas' y sus versiones de clásicos como 'Un beso y una flor' (Nino Bravo) o 'Acuarela' (Toquinho) forman parte de la memoria de miles de personas.

Esos hitos se cimentaron a principios de los años 80 (su primer lanzamiento fue la cinta '¡¡Konsspiración!!' en 1982) cuando atacaban los ritmos acelerados del punk con letras provocativas en discos como 'La explosión de los pastelitos de merengue' (1987), 'Vino, tabaco y caramelos' (1988) o 'Introglicerina' (1990). Posteriormente, la publicación del álbum '¡Que no se extinga la llama!' (1991) supuso la introducción de la rumba y de melodías latinas y la consolidación definitiva de Seguridad Social en nuestra escena musical.

FINALISTAS

Los Tiim Awards forman parte de las jornadas Tiim (Turismo & Industria Musical) que se celebrarán el martes 24 de mayo en el Roig Arena. Esta iniciativa surgió el año pasado con el objetivo de premiar aquellas iniciativas, proyectos y profesionales que ejemplifican la armonía entre la industria musical y el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, los galardones destacan a intérpretes, ciudades y festivales que, a través de la música en directo, no solo atraen a audiencias, sino que también contribuyen a la desestacionalización del turismo, a la vertebración del territorio y a la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Las categorías y finalistas de la segunda edición de los Tiim Awards son los siguientes: En la categoría de Destino musical del año en la Comunitat Valenciana compiten Benicàssim, Gandia, València y Alicante; .

en Innovación y sostenibilidad turístico-musical en la Comunitat Valenciana, FAR València (València); Rototom Sunsplash (Benicàssim, Castellón); Serialparc (València); y Singin' in the Cave (La Vall d'Uixó, Castellón); y en Innovación y sostenibilidad turístico-musical en España, Leturalma (Letur, Albacete); Noches del Botánico (Madrid); Pirineos Sur (Sallent de Gállego, Huesca); y Rototom Sunsplash (Benicàssim, Castellón).

La distinción al Festival o ciclo de pequeño formato en la Comunitat Valenciana para eventos musicales de hasta 2.000 irá a parar a Gazpatxo Rock (Ayora, Valencia); Nits al Castell (Xàtiva, Valencia); Nòdul - Festival de la Vall del Xúquer (Valencia); o Singin' in the Cave (La Vall d'Uixó, Castellón).

Entre los finalistas al premio al Festival o ciclo de mediano formato en la Comunitat Valenciana --de entre 2.000 y 8.000 asistentes-- figuran el Deleste (València); Love to Rock (València); y Serialparc (València); VisorFest (València), mientras que los seleccionados en la sección de Festival con mayor impacto turístico en la Comunitat Valenciana

--eventos de más de 8.000 asistentes-- aparecen FAR València (València); Low Festival (Torrevieja, Alicante); Medusa Sunbeach Festival (Cullera, València); y Rototom Sunsplash (Benicàssim, Castellón).

Los finalistas como Mejor recinto de conciertos en la Comunitat Valenciana son Loco Club (València); Roig Arena (València); 16 Toneladas (València); y The One (San Vicente del Raspeig, Alicante).

La gala de entrega de los Tiim Awards tendrá lugar el próximo martes, 24 de noviembre, a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena y será presentada por el periodista musical Arturo Paniagua.