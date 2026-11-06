Un joven de 23 años herido en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Riba-roja

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido por policontusiones tras verse involucrado en un accidente de tráfico en la A-7, en término de Riba-roja (Valencia)

El suceso ha ha originado este viernes por el accidente entre tres coches, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar, se ha trasladado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 23 años por policontusiones que ha sido trasladado al Hospital de Manises.