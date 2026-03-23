Un joven resulta herido por arma blanca en Sagunt

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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido por arma blanca en la localidad valenciana de Sagunt, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar el pasado sábado y un equipo médico del SAMU fue el que asistió al herido, de 26 años, y posteriormente fue trasladado al Hospital de Sagunt.

Según ha adelantado Las Provincias, el herido fue agredido por un compañero de piso tras una discusión en una vivienda de Sagunt en la que convivían varias personas en habitaciones alquiladas, posiblemente por el uso de zonas comunes del piso.