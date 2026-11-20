El escritor Juan Gómez-Jurado (i) en la IX Noche Valenciana de las Letras - ATENEO MERCANTIL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Gómez-Jurado reivindica la vigencia de la literatura en la sociedad actual y se muestra convencido de que los libros ofrecen "una experiencia única", ya que son "la única tecnología capaz de meterte dentro de la cabeza de otra persona durante diez horas", algo que, a su juicio, "ningún algoritmo puede igualar".

Así lo ha expresado el popular autor, que ha sido homenajeado en València en la IX Noche Valenciana de las Letras, que organiza el Ateneo Mercantil. Durante la velada, celebrada este jueves, se han dado a conocer los galardones literarios. El IX Premio Nacional de Novela del Ateneo ha recaído en 'Yo soy Satoshi Nakamoto' de Miguel Ángel Muñoz Vara, informa la entidad cultural en un comunicado.

En palabras de Gómez-Jurado, recibir este premio ha sido "una sorpresa y una emoción especial, al proceder de una institución con tanta trayectoria en la defensa de la cultura como el Ateneo Mercantil". El madrileño comparte el reconocimiento con sus lectores, a quienes atribuyó el verdadero mérito de su trayectoria: "Yo solo pongo las palabras. Ellos ponen las horas, la imaginación y el boca a boca".

El autor, cuyas novelas se han traducido a 47 idiomas, explica que la clave para conectar con lectores de culturas tan diferentes está en las emociones universales, "como el miedo, el amor o la culpa, que no necesitan traducción". "Lo universal se consigue contando muy bien lo particular", señala, al tiempo que destaca también el papel de los traductores, a quienes definió como los "coautores secretos de cualquier éxito internacional".

Sobre su proceso creativo, Gómez-Jurado subraya "el respeto por el tiempo del lector y la importancia del trabajo de reescritura para conseguir que cada página invite a leer la siguiente". "El ritmo no es escribir deprisa, sino quitar todo lo que le sobra a la historia hasta que solo quede lo que duele o lo que importa", apunta.

DESDE AUSIÀS MARCH A BLASCO IBÁÑEZ

El escritor tiene palabras emotivas para la Comunitat Valenciana, una tierra a la que está vinculado desde su infancia y donde ha pasado numerosos veranos en Bellreguard.

Así, asegura que recibir este reconocimiento en la ciudad no lo siente "como una visita, sino como una vuelta a casa". Gómez-Jurado recuerda "la extraordinaria tradición cultural y literaria valenciana". "Valencia ya tenía un Siglo de Oro cuando el resto de la Península andaba todavía afilando la pluma", dice para mencionar a ilustres como Ausiàs March, pasando por Isabel de Villena y Joanot Martorell hasta Vicente Blasco Ibáñez. Extiende su reconocimiento a otras figuras como Sorolla y Berlanga.

Gómez Jurado recibió el 'Premio de las Letras del Ateneo 2026', de manos de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en representación de la Generalitat, junto a la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa.

Miguel Ángel Muñoz Vara, ganador del 'IX Premio Nacional de Novela del Ateneo', con su obra 'Yo soy Satoshi Nakamoto' se muestra más que agradecido por la distinción recibida.

"UNA GRADUACIÓN"

"Para mí este premio supone toda una graduación. Es un verdadero honor. Mis novelas sólo las leía mis allegados, mi familia. Mi hermana me animó a presentarme, y es la primera vez que me leen fuera de mi entorno. Este premio me anima a escribir y a dedicarle mucho más tIempo", dijo.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, y el director de la Editorial Olé Libros, Toni Alcolea, le hicieron entrega del IX Premio Nacional de Novela del Ateneo, dotado con un premio económico de 8.000 euros, además de su publicación a nivel nacional.

Para Carmen de Rosa, estos galardones "representan mucho más que una convocatoria literaria" y son "una apuesta por la creación, por el pensamiento y por el talento de quienes, a través de sus novelas, nos invitan a viajar, a emocionarnos y a descubrir otras realidades".

En representación del Ayuntamiento de València estuvieron presentes María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde, y José Luis Moreno, de Cultura. La gala fue presentada por el periodista Manuel Gimeno y Melania Vázquez, coordinadora de la Noche Valenciana de las Letras.