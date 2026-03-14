Juan Mollá vive su "despedida soñada" después de 50 años como pirotécnico: "Nos veremos fuera de la barrera"

La 'mascletà' de la Pirotecnia Aitana en la Plaza del Ayuntamiento de València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pirotécnico Juán Mollá ha vivido su "despedida soñada" con la que ha sido su última 'mascletà', ya que se jubila después de 50 años en la Pirotecnia Aitana: "Nos veremos en otra ocasión, aunque sea fuera de la barrera".

Así lo ha manifestado el pirotécnico de Bélgida (València), Juan Mollá, en declaraciones a los medios tras el disparo, de seis minutos de duración y que ha contado con 274 kilos de material pirotécnico.

Además, ha hecho hincapié en el "anonimato de la figura del pirotécnico", al tiempo que ha destacado que "la gente que suele venir a ver estos espectáculos sí que nos reconoce y cada vez viene más gente, y ya no solo de València, sino de zonas como Cuenca, Toledo o Madrid".

Asimismo, sus compañeros de Pirotecnia Aitana le han preparado sorpresas por su jubilación, como una camiseta que en la que se le reconoce sus 50 años de trabajo como pirotécnico. En este punto, Mollá ha remarcado que la profesión es "muy dura y si no te gusta no duras ni tres años".

El pirotécnico ha reconocido que "apagará su mecha" y podrá "disfrutar de pasar más tiempo con su familia y sus nietos, Xavi e Inés", quienes le han acompañado en su gran ovación de despedida en el balcón del Ayuntamiento: "Todos los días del año trabajando, creo que ya está bien".

En cuanto al futuro de la pirotecnia Aitana, ha apuntado que "irá hacia delante y cada vez igual o mejor". Finalmente, ha dedicado un mensaje de agradecimiento a los valencianos: "Nos veremos en otra ocasión, aunque sea fuera de la barrera".

El espectáculo bajo el lema 'La belleza del sonido' ha empezado con una traca valenciana como preludio de tres conjuntos aéreo-terrestres con movimientos de aceleración y desaceleración, que han finalizado con efectos de sonido antes de dar paso al corazón de la 'mascletà', que ha contado con cinco retenciones con acompañamiento aéreo hasta llegar al desenlace con un terremoto terrestre de cinco pasadas, ida y vuelta 'in crescendo' combinado con el terremoto aéreo, arriba y abajo, hasta el golpe final.

La previa al disparo ha sido amenizada por el Centre Instructiu Musical Banda de Torrefiel y ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha presenciado el espectáculo el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; la consellera de Educación, María del Carmen Ortí; y el consejero del Gobierno de Canarias, Hipólito Alejandro Suárez.

Asimismo, ha estado presente en el balcón del consistorio el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la teniente de alcalde y concejala de Empleo y Educación, Mª Carmen de España; el teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Antonio Peral; la concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García; y la concejala de Bienestar Social, Begoña León Brotons.

Además, han disfrutado del disparo los comandantes Navales, Jesús Otero y Ángel José Adam García; el delegado de Defensa, Ángel José Adan; el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra; la consellera de Juventut i Participació Ciutadana del Consell insular d'Eisbissa, Marilina Ribas; y el regidor de Joventut, Benestar Social, Igualat i Participació Ciutadana de S. Antoni de Portmany, Jorge Nacher.

Por otro lado, fuera del ámbito político, ha asistido la 'Bellea del Foc', Adriana Vico; el actor Quique Arce; la colaboradora de televisión Carmen Lomana; la cantante Julia Sapiña; el 'influencer' Javi Maska; la diseñadora Isabel Sanchís; el músico Pacho Flores; miembros de Aspanion; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Esther Rojo; y el fiscal superior, José Francisco Ortiz.

88 ASISTENCIAS SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado un total de 88 asistencias, la mayoría de ellas (53) por lipotimias. Además, también se han atendido a once personas por crisis de ansiedad, diez por heridas, seis por traumatismos, una por patología cardíaca, otra por un cuerpo extraño en los ojos, otra más por quemaduras y cinco por otras causas.

En cuanto a las evacuaciones, han tenido que trasladar a centros hospitalarios a un total de tres personas una por epilepsia, otra por dolor abdominal y otra por traumatismo.