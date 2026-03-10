Juan Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante una rueda de prensa, a 10 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y ha lamentado que "una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid".

"Eso es un problema que lo tienen que arreglar los políticos", ha subrayado, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia), donde ha cifrado la aportación total de Mercadona a los impuestos en 3.400 millones de euros.

Roig ha señalado, preguntado por las declaraciones del presidente de AVE, Vicente Boluda, que pidió negociación entre Generalitat y Gobierno para mejorar la financiación y sobre el interés para la sociedad civil valenciana, que a él lo que le gustaría es que "toda España pagáramos los mismos impuestos" y que tiene que haber "coherencia".

Por otro lado, preguntado por si cree que los servicios públicos han mejorado gracias a la recaudación "récord" de impuestos, el empresario valenciano ha defendido que "los impuestos deberían actualizarse cada año las tablas" y que hay una sensación de que "la gestión del servicio público es muy mejorable".

En términos similares, sobre qué le pediría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de Mercadona ha afirmado que él "lo único" que pide a los políticos es que "hagan bien su trabajo". "Y eso es lo que pido yo y lo piden todos los valencianos", ha comentado.

Juan Roig ha señalado que los servicios públicos se tienen que gestionar bien y ha lamentado que "todos somos conscientes de que no se gestionan todo lo bien que nos gustaría".

"Lo más importante es la gestión porque luego ideológicamente todos nos parecemos mucho y queremos todos una buena sanidad, una buena educación y una seguridad. Todos los españoles y portugueses aspiramos a lo mismo, los que lo consigan hacer mejor les votaremos", ha agregado.

Sobre su valoración de las palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las que criticó el precio de los huevos y llegó a llamar al empresario "ser despreciable", Juan Roig ha manifestado que respeta "mucho las opiniones de los demás aunque no las comparta" y ha subrayado su satisfacción con la gestión de Mercadona. "Y a las pruebas me remito", ha señalado, en alusión a los resultados de la compañía.