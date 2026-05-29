Juan Roig: "Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros"

Graduación Executive de EDEM Escuela de Empresarios - EDEM

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El propietario de Mercadona, Juan Roig, recalca el papel clave del empresario: "Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros. Da igual el tamaño o el sector. Todos aspiramos a crear riqueza y empleo, generar beneficios y contribuir al bienestar de la sociedad".

"Debemos sentirnos orgullosos de formar parte del mundo de la empresa, ya sea como empresarios o como directivos, y ser referentes en la sociedad civil", ha aseverado.

Así lo ha manifestado en la Graduación Executive de EDEM Escuela de Empresarios, en la que 170 alumnos de los programas 15x15, Advanced Management Program (AMP), Executive MBA y EMBA han recibido sus títulos ante más de 1.200 asistentes, en su mayoría empresarios, directivos y emprendedores.

La ceremonia, celebrada en la tarde del jueves en el Roig Arena de València, ha estado marcada por el lema 'Empresas diferentes, mismos problemas', reflejando una realidad compartida por líderes empresariales de distintos sectores, tamaños y geografías.

El acto ha estado presidido por Hortensia Roig, presidenta de EDEM, Juan Roig, presidente de honor de EDEM y presidente de Mercadona, Elena Fernández, directora general de EDEM; y José Muñoz, CEO mundial de Hyundai Motor Company, quien ha ejercido de padrino de la promoción.

Hortensia Roig ha resaltado el papel transformador de la formación: "Como presidenta de EDEM, me siento especialmente orgullosa del impacto que generamos en las empresas a través de las personas. También de los más de 5.000 alumnos que formamos cada año y, sobre todo, de contribuir a impulsar el talento emprendedor y empresarial".

"Como cada año, uno de cada tres estudiantes de grados y másteres cursa sus estudios becado gracias a EDEM, una fundación sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo del talento y el progreso de la sociedad", ha añadido.

Asimismo, ha destacado el valor diferencial de la actitud a la hora de enfrentarse al cambio: "En EDEM formamos a directivos y directivas, así como empresarios y empresarias, capaces de liderar y transformar organizaciones. La actitud es la diferencia que marca la diferencia. En este sentido, el aprendizaje continuo es una de las claves, pero hacerlo bien no depende solo de lo que sabemos o aprendemos a lo largo de nuestra carrera, sino, sobre todo, de la actitud con la que afrontamos la resolución de los problemas."

Ha ejercido de padrino de la promoción, José Muñoz, CEO de Hyundai Motor Company. Es el primer no coreano en liderar la multinacional del automóvil que agrupa marcas como Hyundai y Kia.

En su discurso, ha puesto el foco en la formación para afrontar los desafíos empresariales y la importancia del liderazgo: "Ya sea liderando una startup o una corporación global, los desafíos centrales son los mismos: ejecutar bajo incertidumbre, adaptarse al cambio constante y servir a las personas más allá de los accionistas".

"Los graduados de EDEM --ha continuado-- salen de aquí equipados no solo con conocimiento, sino con el juicio práctico para liderar cuando el camino no está claro, lo que ocurre en el 100% de los casos".

PROGRAMAS PROTAGONISTAS

El Curso 15x15 se ha consolidado como uno de los programas de alta dirección más reconocidos a nivel nacional. Durante 15 jornadas, empresarios y directivos de referencia comparten sus experiencias con los alumnos. El AMP está dirigido a profesionales con amplia experiencia en gestión.

El Executive MBA modular se basa en los programas ABC de EDEM, centrados en áreas clave de la empresa.

Por último, el EMBA permite compatibilizar la formación con la actividad profesional gracias a su formato de fin de semana, ofreciendo una visión integral de las distintas áreas core de la empresa como Estrategia, Operaciones, Finanzas, Marketing, Ventas y Dirección de Personas.