'Los Juegos de Omega' llegan a Paterna poner a prueba la condición física, ingenio y habilidad de la juventud

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) incorpora a su nueva programación de Juventud 'Los Juegos de Omega', una competición que combina pruebas físicas, desafíos mentales y retos de habilidad. La cita tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a partir de las 9.00 horas en la Ciudad Deportiva Municipal.

Así lo ha anunciado la concejala de Juventud, Johana Gómez, quien ha explicado que "con propuestas como esta no sólo ampliamos la oferta de ocio juvenil sino que ofrecemos a nuestros jóvenes planes para compartir con sus amigos sin salir de la ciudad".

A lo largo de la jornada, las personas participantes tendrán que superar retos individuales y en equipo. En unas pruebas contarán la condición física y la destreza, mientras que en otras serán decisivos el ingenio, la concentración o la capacidad de coordinarse con el resto del equipo. Al final de la competición, una sola persona se llevará el premio de 1.000 euros, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La actividad forma parte de la nueva programación municipal de Juventud, con la que el Ayuntamiento, a través de la Casa Jove, amplía las alternativas de ocio para que los jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre, conocer gente y compartir experiencias sin salir de Paterna.

A este respecto, Johana Gómez también ha explicado que "lo interesante de estos juegos es que cada reto exige algo distinto. Habrá momentos para demostrar destreza, otros para pensar rápido y otros en los que tocará ponerse de acuerdo con el equipo" al mismo tiempo que ha animado a los jóvenes a apuntarse con sus amigos y descubrir cómo se desenvuelven en cada prueba.

La competición está abierta a personas a partir de 16 años y cuenta con 500 plazas. La inscripción para participar cuesta 5 euros y la entrada para quienes quieran seguir las pruebas y animar desde el público es gratuita.