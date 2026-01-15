Un juez de Alicante deja en libertad con cautelares a un educador detenido por presuntas agresiones sexuales a menores

Archivo - Imagen de archivo de los juzgados de Alicante - GOOGLE MAPS - Archivo

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha acordado libertad con medidas cautelares para un educador de un centro de menores de Alicante que fue detenido como presunto autor de dos delitos de agresión sexual a sendos jóvenes, hechos por los que fue puesto a disposición judicial el pasado martes. El trabajador ha sido apartado de su puesto desde que se han conocido estos hechos.

El juez de guardia, titular de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, decretó esa noche la libertad provisional del investigado con la prohibición de aproximación y de comunicación con respecto a los dos denunciantes, uno de ellos mayor de edad en la actualidad.

También le impuso la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según publican Información y Cadena SER, el educador ya fue arrestado por primera vez hace unas dos semanas tras la denuncia de un menor, pero quedó en libertad, y recientemente ha vuelto a ser detenido por la Policía Nacional tras esas dos nuevas denuncias.

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales consultadas por Europa Press han informado de que se ha activado el protocolo de medidas de protección de menores y que los hechos han sido denunciados y están bajo investigación policial.

APARTADO "DESDE EL PRIMER MOMENTO"

El educador, "de manera inmediata", ha sido apartado del centro "desde el primer momento en que se ha tenido conocimiento" de esta situación y los menores han sido acompañados para la interposición de las correspondientes denuncias individualizadas.

Además, se han comunicado los hechos a la Fiscalía y a la Inspección de la Conselleria para que lleve a cabo la intervención procedente, así como a la entidad gestora del centro.

Desde la administración autonómica han subrayado que se ha actuado "con diligencia desde el primer momento para proteger a los menores afectados y garantizar la seguridad de todos los menores" de este centro de Alicante.