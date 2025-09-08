La juez decreta el ingreso en prisión provisional para el presunto autor del homicidio de una turista en Alcossebre

CASTELLÓ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs (Castellón) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia como presunto autor del homicidio de una turista de ese país, cometido el 18 de julio del pasado año en Alcossebre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

La magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía, tras la comparecencia del investigado, quien ha sido entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan, en el marco de una operación conjunta con la Guardia Civil.

La Guardia Civil detuvo a ese hombre como presunto autor del homicidio de Sonia D., la turista francesa de 63 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su autocaravana en Alcossebre en 2024, que estaba acampada en el camí La Tall de esta localidad, perteneciente al municipio de Alcalà de Xivert. La mujer viajaba sola por España con su caravana.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido y en prisión, quien, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, y regresó a Perpignan (Francia), donde permaneció hasta su detención.

INDICIOS Y RIESGO DE FUGA

La instructora considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras presuntamente agredirla en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, "dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España", señala el TSJCV.

Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.