El juez envía a prisión al detenido por el asesinato del menor de Sueca

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juez de la Plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca (Valencia) ha acordado este martes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado sábado por la muerte de un menor de 13 años en una vivienda de la localidad.

El hombre, de 48 años, queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El detenido ha pasado a disposición del juzgado que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos después de que este lunes se practicara la autopsia al cuerpo del menor, que presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El hombre, padre de un amigo de la víctima, se personó ensangrentado el sábado por la tarde ante el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde se entregó confesando el crimen. La víctima y su hijo estaban en su vivienda jugando a videojuegos cuando el ahora detenido supuestamente acabó con la vida del menor.