La jueza de la dana cita a declarar como testigos al jefe de escoltas de Mazón y a tres técnicos de Emergencias

VALÈNCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha fijado entre los próximos 17 y 20 de febrero las declaraciones de cinco testigos: el subinspector responsable de los escoltas del 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, tres técnicos de Emergencias y el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior.

A través de una diligencia de ordenación, emitida este viernes, la magistrada cita a declarar el próximo lunes 16 de febrero a dos de los técnicos de Emergencias que ya comparecieron en sede judicial, uno a las 9.30 horas y otro a las 11.30.

También llama a declarar el jueves 19 de febrero, a las 9.30 horas, al que fuera subsecretario de la Conselleria de Interior durante la dana, Ricardo García, y a las 11.30 horas del mismo día a un tercer técnico de Emergencias, todos en calidad de testigos.

Por último, la instructora de Catarroja cita para el viernes 20 de febrero, a las 11.30 horas, al subinspector jefe de los escoltas del 'expresident' de la Generalitat.

El mes pasado, la jueza requirió al jefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat para que, en un plazo de tres días, identificara a los escoltas que Carlos Mazón tenía asignados en esa jornada.

La magistrada consideraba necesario saber si tanto los escoltas como el chófer que prestó servicio ese día a Mazón "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al entonces jefe del Consell y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, al igual que el que fuera su 'número dos', Emilio Argüeso.