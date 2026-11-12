La jueza de la dana estudia si incluye una nueva víctima mortal en la causa

Archivo - Imagen de archivo de familias de las víctimas de la dana en un homenaje con velas, música y fotografías en Picanya - EDU MANZANA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha acordado la apertura de una pieza de fallecimiento ante la petición de una familia perteneciente a la Asociación de Damnificados Dana Valencia.

Los familiares han solicitado que su padre sea considerado víctima de la dana. La jueza ha acordado abrir una pieza de fallecimiento con la documentación, ha citado a los hijos para oírles en declaración y ha pedido comprobar si existe procedimiento penal en algún juzgado incoado a su nombre para unirlo.

Por otra parte, ha acordado unir un escrito presentado por la representación de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O a la pieza de fallecimiento abierta en relación a una usuaria de la residencia de Paiporta, centro donde murieron seis residentes por las riadas.

Según lo solicitado en ese escrito, la magistrada, en una providencia, ha acordado remitir oficios a la residencia de Paiporta para que le trasladen los registros médicos y de enfermería del centro el día de la dana, incluyendo las circunstancias del rescate, el estado de la paciente tras la evacuación, las constantes vitales y la atención recibida.

Asimismo, un informe original de la valoración sanitaria realizada el 30 de octubre a la usuaria, con la exploración clínica y respiratoria y los motivos por los que no se consideró necesaria su derivación hospitalaria y otra serie de pruebas.

A la residencia a la que fue trasladada la residente con posterioridad, le pide los registros médicos y de seguimiento hasta el 3 de noviembre para conocer su evolución respiratoria y otras circunstancias de su situación.

También requiere al Clínico que aporte la asistencia prestada a la mujer el 3 de noviembre y un historial completo de la evolución hasta el fallecimiento. Una vez verificado estos extremos, pide al Instituto de Medicina Legal de Valencia que remita el informe de autopsia practicada o no y los motivos.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja dictó el pasado 30 de octubre un auto por el que elevaba a 234 el número oficial de víctimas mortales causadas por la dana de Valencia.

La última víctima reconocida por la instructora es un vecino de la localidad de Paiporta de 73 años que resultó herido durante la inundación de su vivienda y falleció casi un mes después, el 26 de noviembre, en el Hospital General de Valencia, tras sufrir una endocarditis infecciosa provocada por la bacteria E Faecalis.

A finales de octubre la magistrada tenía en estudio seis casos de posibles víctimas por si se podrían incluir en el procedimiento, de las que una, la última, ya se ha unido a la causa.