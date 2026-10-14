La jueza de la dana llama a testificar a los alcaldes de Catarroja, Benetússer, Alfafar, Massanassa y Albal

Archivo - Fachada exterior del juzgado de Catarroja. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana ha acordado citar en calidad de testigos a varios de los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024.

En una diligencia de ordenación notificada este miércoles a las partes, el letrado de la Administración de Justicia fija fechas para una nueva ronda de declaraciones de testigos para los próximos meses de noviembre y diciembre, entre ellos los primeros ediles de Catarroja, Benetússer, Alfafar, Massanassa y Albal, así como la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana, detalla el Tribunal Superior de Justicia.

Así, el próximo 5 de noviembre a las 09.30 horas, está llamada a testificar la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; el 2 de diciembre a la misma hora la de Benetússer, Eva Sanz; también el 2 de diciembre pero a las 11.30 horas, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el 4 de diciembre, a las 09.30 horas, el máximo dirigente local de Massanassa, Francisco Antonio Comes; y esa jornada a las 11.30 horas el de Albal, José Miguel Ferris.

Además, en este listado también figura la citación, el 25 de noviembre, de la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica (09.30 h); y de un exasesor de prensa de la Generalitat (11.30 h). El día 30, comparecerán dos bomberos forestales de Buñol.