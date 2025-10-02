La jueza de la dana pide a Emergencias informe de las medidas de protección dadas a la población en el último temporal

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado una providencia en la que requiere a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de tres días, le remita un informe sobre las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias en el último temporal de lluvias que ha afectado a la Comunitat Valenciana.

Así consta en el escrito, con fecha de este miércoles, en el que la magistrada que investiga la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia traslada esta petición a la Conselleria de Emergencias en relación con el episodio meteorológico que dio lugar a la remisión de un mensaje de alerta a la población el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 15:28 horas.

Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), envió el pasado domingo un mensaje Es-Alert a los móviles ubicados en el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia donde informaba de "riesgo de inundación".

En el caso de Valencia, el mensaje fijaba la hora estimada de inicio en las 4.00 horas del lunes y pdía evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. También que no se realizaran actividades en cauces y sus próximidades y pedía, en cao de estar en zona inundable, buscar zonas altas o subir a pisos superiores; seguir las indicaciones de las autoridades y evitar llamadas innecesarias.

La magistrada que investiga la causa sostiene, en sus distintas resoluciones, que los daños provocados por las riadas no se podían evitar pero considera que las muertes sí, por lo que centra el objeto de la investigación en la "palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".

Asimismo, sostiene que el Es-Alert del 29 de octubre fue "notablemente tardío" --se remitió a las 20:11 horas-- y "errado en su contenido", al señalar que se debían evitar desplazamientos cuando muchas víctimas fallecieron en plantas bajas o en los garajes.