La jueza de la dana pide un informe al IML sobre un fallecido en La Fe el 3 de noviembre para considerarla víctima

Archivo - Imagen de archivo de efectivos de la UME y trabajadores de la Dirección General de Justicia trabajan en la retirada de un cuerpo, a 16 de noviembre de 2024, en Sedaví, Valencia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido al Instituto de Medicina Legal un informe sobre un vecino de Catarroja (Valencia) fallecido en el Hospital La Fe el 3 de noviembre de 2024 para determinar si su muerte puede atribuirse a la riada y sumarla así al listado de víctimas mortales.

Así consta en una providencia de este jueves en la que la magistrada hace esa petición tras la comparecencia en el juzgado de un familiar que ha solicitado que su padre fallecido el 3 de noviembre en La Fe sea considerado víctima de la dana.

Por ello, la magistrada ha acordado abrir pieza de fallecimiento a nombre de esta persona; oficia al hospital La Fe a fin de que, "a la mayor brevedad", remitan a este Juzgado la documentación médica de que dispongan sobre su ingreso en el centro el 1 de noviembre y sobre su deceso dos días después.

Una vez verificado lo anterior, pide recabar del IML un informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento "y las circunstancias sufridas por el mismo en su domicilio de Catarroja, como consecuencia de la dana, en fecha de 29 de octubre de 2024".

La jueza está a la espera de otros cuatro informes sobre fallecimientos de personas en fechas posteriores al 29 de octubre para ver si pueden ser considerados como víctimas de las riadas, tal y como han pedido las familias: dos ancianos usuarios en la residencia de Paiporta donde fallecieron seis residentes, de otra mujer y un hombre más.

Los ancianos del centro de Paiporta murieron los días 1 y 3 de noviembre en los hospitales Peset y Clínico de València; otra mujer que murió el 6 de noviembre en el hospital de La Ribera y una cuarta, un hombre fallecido el 26 de noviembre.

DESAPARECIDO

Por otro lado, en esta misma providencia, la magistrada ha pedido la inhibición al Juzgado de Quart de Poblet que conozca de las diligencias abiertas con motivo del hallazgo el 21 de octubre y la posterior identificación del cuerpo correspondiente al fallecido José Javier Vicent Fas, víctima de la dana desaparecida en Pedralba y que aún no había sido localizada. Una vez recibidas las diligencias previas, acuerda que se unan al procedimiento.

Los análisis de ADN confirmaron que el cadáver localizado en el cauce del río Túria, en el término municipal de Manises (Valencia), correspondía a José Javier Vicent Fas, un hombre de 56 años y una de las tres personas desaparecidas en la dana.

Esta víctima mortal, al igual que las otras dos personas que a día de hoy siguen desaparecidas tras la barrancada, ya había sido declarada legalmente fallecida mediante un decreto de un juzgado de Primera Instancia de Valencia fechado el pasado 6 de marzo, en el marco de un expediente civil de jurisdicción voluntaria, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Igualmente, estas tres víctimas mortales figuraban ya como tales en el cómputo de los 229 fallecimientos por los que se sigue actualmente la causa penal por la dana. El cuerpo fue encontrado por empleados de la empresa pública Tragsa durante unos trabajos de desescombro junto al río Túria.

Javier desapareció junto a su hija, con síndrome de Down, cuando se encontraba en una vivienda en el campo de la localidad valenciana de Pedralba el 29 de octubre. La Guardia Civil pudo localizar el cadáver de la chica pero no había rastro de su padre.

De este modo, todavía permanecen desaparecidos Elizabeth --cuya madre viajaba con ella en un coche por Chiva y que sí fue hallada fallecida días después-- y Francisco --un hombre de 64 años que pudo salvar a sus dos nietos de cinco y diez años en Monserrat al subirlos al techo de un coche--, y a quienes la Guardia Civil todavía buscan por diferentes zonas de la provincia de Valencia.