La jueza de la dana pide a À Punt y RTVE imágenes de una conversación de Mazón y Pradas tras su llegada al Cecopi

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha requerido a RTVE y a À Punt una serie de imágenes para incorporar a la causa: a la primera, el vídeo emitido el pasado 30 de octubre por RTVE titulado 'Cecopi; les hores crítiques' y a la segunda que "verifique" en sus archivos y aporte "los brutos, con imagen y sonido", de las grabaciones que constan en ese documental de la cadena estatal y que se corresponden con una conversación entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; su jefa de prensa y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el Centro de Coordinación de Emergencias, una vez llegó el jefe del Consell el 29O.

Así consta en un auto de este miércoles en el que la magistrada acepta una petición de la acusación que representa ACPV, y pide esas imágenes ya que considera que la obtención de esas pruebas es "plenamente pertinente y proporcionada", tras argumentar que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "no se celebró inmediatamente tras su convocatoria".

Es más, según expone la magistrada en el auto, "el retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población (máxime si tenemos en cuenta cómo se desarrolló la reunión, con cortes continuos y desconexiones de los intervinientes presenciales para reflexionar), sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer". Y "lo mismo sucedió en localidades como l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent", añade.

En concreto, lo que solicita a À Punt es que verifique y aporte al juzgado los brutos de las grabaciones emitidas por RTVE y que se corresponden con una transcripción de esa conversación entre Mazón y Pradas, que se inicia con la petición de la jefe de prens adle jefe del Consell que pide a la cámara que les dejen porque están hablando y ya tienen imágenes y recursos.

"EXPLOSIÓN METEOROLÓGICA"

La transcricpión, recogida en el auto, refleja cómo Pradas decía "Es una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años. Esa es la palabra. Es una explosión. Es que ha habido hasta tornados. Yo cuando estaba en Carlet había un tornado (...) Pero en todas partes. En Chiva, en Utiel... En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME".

Y, tras decir algo Mazón que resulta ininteligible, la exconsellera continúa: "Nosotros acabamos de hablar...Ellos no tienen medios. Si no puede entrar ni la UME a Utiel". A lo que Mazón responde con que va a llamar a la delegada del Gobierno, y tras otra intervención de Pradas en la que afirma ""no saben ni qué hacer bien", Mazón se lamenta de problemas de cobertura.

"¡Estoy sin cobertura! ¡No lo entiendo!", dice, y la exconsellera le confirma que se ha caído toda la red. "¿Me pasa a mí o...?", pregunta el 'president', quien añade: "¿Y voy a estar sin cobertura todo el rato?". Pradas le pasa su teléfono a Mazón, que habla con Bernabé.

La magistrada señala que en este caso debe "valorarse el carácter de medio público en el acceso a las grabaciones, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento" y tiene para ello en cuenta la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 2, bajo la rúbrica de 'Principios' hace referencia a la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.

"El requerimiento interesado y la aportación en su caso de los vídeos permiten dar una información veraz de lo sucedido. Ha de tenerse en cuenta la existencia de un procedimiento penal, que convierte en plenamente justificado el acceso a las grabaciones", señala, y cita diversa jurisprudencia que lo avala.

TELEASISTENCIA

Asimismo, añade que la gravedad de lo sucedido y "la carencia de avisos a la población" lo patentiza la prueba de las llamadas al servicio de teleasistencia, tanto de las personas que fallecieron, conscientes del avance del agua, como las de sus familiares, recientemente incorporadas a la causa.

"En el procedimiento se acumulan decenas de testimonios de personas que vieron a sus allegados fallecer, familiares que avisaron a los servicios de emergencia con resultado nulo, que alertaban del lugar concreto donde estaban a punto de perecer, que se despedían, que intentaban sostener a sus familiares, física y anímicamente", afirma, y señala como ejemplo la grabación de cómo el agua arrastraba el coche donde iban dos víctimas, una de ellas aún desaparecida, o las declaraciones de familiares que murieron salvando a otros.

En este punto, cita las grabaciones recabadas de Servicios de Teleasistencia, S.A., con la realizada por la hija de una de las víctimas, a las 15:51 h del día 29 de octubre de 2024, en la que expresa que Utiel "está inundada, y la preocupación que siente por su madre, que desgraciadamente se hizo realidad".

Otra llamada de una de las personas fallecidas, a las 18:54 horas, efectuada por la propia usuaria de dicho servicio en Picanya, "expresando su temor al ver cómo el agua entra en su domicilio, posteriormente contactaron con ella a las 19:04 horas, después ya no fue posible". O que en Paiporta otra de las víctimas también contactó con el servicio de teleasistencia, a través de su esposa, a las 18:52:53 horas, y pereció finalmente el usuario del servicio.

"El aviso a la población a través del sistema Es Alert se producía las 20:11 horas, la mayoría de las víctimas habían fallecido, aunque no todas", subraya la jueza, que añade que entre las que fallecieron más allá de dicha hora, se encuentran las víctimas de Sot de Chera: un niño y su padre mientras que la madre y su otra hija, de ocho años, "pasaron la noche junto al cuerpo sin vida del menor". O un camionero que circula a la altura de Ventamina, y que tuvo el último contacto telefónico vía whatsap a las 22:25 horas. "Una persona lo vio caer de la cabina del camión", apunta.

MENSAJES EN X

Por otra, la magistrada une a la causa los mensajes aportados por la jefa del 112 y las publicaciones en la red social X por Emergencias 112CV, en relación con la DANA, aportadas tras su declaración por la jefa de prensa de Emergencias, así como los mensajes que igualmente ha aportado.