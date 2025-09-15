La jueza de la dana solicita la instrucción técnica del Es-Alert, las alertas y datos de lluvias en el Poyo

Archivo - Una máquina trabaja en las labores de limpieza y desescombro en el barranco del Poyo. Archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana --en la que perdieron la vida 229 personas-- ha solicitado nuevas diligencias, entre ellas acuerda pedir a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (Asvre) la instrucción técnica de uso de app avisos y Es-Alert; el texto de las alertas para la Comunitat Valenciana creadas el 28 de octubre de 2024 y las actualizaciones; y las circulares sobre prevención de inundaciones de los meses de agosto de los años 2023 y 2024.

La instructora también emplaza a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Aemet para que aporten datos de las lluvias en las zonas de influencia en la cuenca del Barranco del Poyo en los días previos y expongan si eran de acceso público y si la sala de emergencias del 112 dispuso de ellos.

Además, en una providencia que ha sido notificada este lunes a las partes, se refiere al vídeo de Cecopi del 29 de octubre de 2024 difundido la semana pasada y que la magistrada ha solicitado a À Punt. Al respecto, señala que esperará a la respuesta de la dirección de la cadena pública para resolver a varias peticiones de las acusaciones ejercidas por ACPV y Ciudadanos.

En su resolución, Nuria Ruiz Tobarra requiere a la Asvre para que, en el plazo de 5 días, remita al Juzgado la "instrucción técnica de uso de App avisos y Es-Alert", el texto de las alertas para toda la Comunitat Valenciana creadas el día 28 de octubre de 2024 y las diferentes actualizaciones de las mismas el 29 de octubre y sus ampliaciones, con destino a la app avisos; y la copia de los SMS remitidos desde CG5 al denominado grupo permanente y/o sectoriales entre las 10:00 horas del día 28 de octubre del pasado año y las 10:00 horas del 30.

Por otro lado, solicita a la delegación de Tragsa en la Comunitat Valenciana para que, también en cinco días, remita informe sobre el cumplimiento de la solicitud efectuada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, a las 16:24 horas de que se mantuvieran en "preventivo de recursos y personal de guardia" indicando específicamente qué utilización de dichos recursos y personal de guardia se hizo por parte de la Generalitat Valenciana.

Igualmente, pide a Iberdrola que le envíe los protocolos de actuación ante el anuncio de lluvias intensas e inundaciones, informando sobre las razones por las que el 28 de octubre establecieron la situación de alerta, aportando la documentación acreditativa de haber puesto dicha circunstancia en conocimiento de la Generalitat.

INFORME DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Otro punto que incluye la jueza en su providencia es dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe respecto de la solicitud de un informe del departamento de informática de la Avsre para que especifique el número de entradas o visitas, desde los diferentes ordenadores de la misma, en las direcciones IP de las webs del SAIH, Aemet, Avamet, Puertos del Estado, ecmwf y windy, entre las 10:00 horas del día 28/10/24 y las 10:00 horas del 30/10/24, especificando las horas de dichas entradas.

La instructora manda a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Aemet aportar los datos de las lluvias en las zonas de influencia en la cuenca del Barranco del Poyo en los días previos, con una semana de antelación, desde el 22 de octubre hasta el día 29, así como de la misma cuenca del barranco, debiéndose incluir las localidades lindantes, la cabecera, la desembocadura y los barrancos que conectan, como los barrancos de la Horteta, Pozalet, Gallego y Pelos.

También insta a estos organismos para que informen si estos datos eran de acceso público y si la sala de emergencias del 112 dispuso de ellos o si tenía acceso a los mismos.

Además, a Aemet le solicita los mapas de probabilidad de los días previos y que dé cuenta de si el 112 disponía de estos mapas y si eran de acceso libre y público.

Por último, reclama a la Avsre la remisión de las circulares sobre prevención de inundaciones de los meses de agosto de los años 2023 y 2024.